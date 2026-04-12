美伊談判破裂 2油輪嚇瘋急掉頭

美伊談判破局，荷姆茲海峽何時全面開放尚待觀察。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》披露，2艘空載的超級油輪12日試圖穿過荷姆茲海峽進入波斯灣，因美伊和平談判破裂、脆弱的停火協議面臨威脅之際，它們在最後一刻掉頭返回。

船舶追蹤數據顯示，三艘與伊朗並無直接關聯的大型原油運輸船，週六（11日）從阿曼灣駛入這條狹窄的水道，並於週日（12日）清晨抵達伊朗檢查點拉拉克島（Larak island）附近海域。

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報導說，這三艘船分別是由希臘東地中海海運公司（Eastern Mediterranean Maritime）管理，原定往伊拉克的「阿吉奧斯 法努里奧斯一號」（Agios Fanourios I），以及懸掛巴基斯坦國旗、目的地阿拉伯聯合大公國達斯島（Das island）的「沙拉瑪爾號」（Shalamar）掉頭折返。

第三艘超大型油輪「蒙巴薩B號」（Mombasa B）則先行通過，從拉拉克島和格甚姆島（Qeshm island）之間穿過，這是一條伊朗批准的進入波斯灣的航線。目前，該船尚未發出明確的目的地訊號。

報導指，「蒙巴薩B號」近期由「Front Forth」更名，現由Haut Brion 8 SA持有；值得注意的是，該公司登記地址與其南韓航運管理公司Sinokor Maritime Co.相同。

報導稱，目前尚不清楚二艘船為何突然折返，另一艘則通過，因為伊拉克與巴基斯坦先前已取得伊朗通行許可。不過，這一變化正好發生在美伊談判破局之際，2國的態度也發生轉變。

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