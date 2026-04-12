1句話戳破中國惠台幻象 經部：台灣今年GDP估成長7.6％ 中國僅4.6％

經濟部強調，台灣將會按照目標與規劃，持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕中共中央台辦在鄭習會後宣布10項惠台措施，第8項是「研究在有條件的地方新設對台小額商品交易市場，支持台灣中小微型企業依法依規開拓中國市場」，鼓勵台商投資。對此，經濟部表示，台灣經濟發展仍依循「立足台灣、佈局全球、行銷全世界」的原則來推動。另根據亞洲開發銀行（ADB）本月10日的最新預測，2026年台灣的GDP成長率為7.6%、中國則為4.6%，顯示台灣整體經濟具備良好韌性與動能。

經濟部強調，台灣將會按照目標與規劃，持續發展五大信賴產業及AI十大建設，同時照顧國內中小微企業發展、促進內需成長。

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談及是否可能掀起新一波西進潮，工商界人士則認為，「可能沒那麼容易」，中國惠台政策不會只是單純的經濟利多，過去以來常見中共以政治因素關閉市場，不順他們的意就變卦，尤其近年來國際局勢牽動供應鏈重整，加入紅色供應鏈是否會有好的競爭力也是一個評估，畢竟中國內需市場環境不算太好，中國內部產能過剩的問題也尚未充分解決，要與中國本地廠商競爭頗有難度，尤其中小微企業對抗風險能力更是遠不如大型企業，要移轉或分散產線是「逃也逃不出來」，應會更審慎看待佈局。

根據經濟部投審司統計，去年全年對中國投資額約14億9887萬美元、年減58.98％，占整體對外投資比重掉到3.75％。

回顧台商對中投資於2010年達到146.18億美元的高峰，西進占整體對外投資達84％，但美中貿易戰後牽動全球供應鏈重組，台商西進占比直直落，如今不到4%。

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