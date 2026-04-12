台積電業績大爆發 外媒直呼股價低到不容忽視

台積電業績強勁不容忽視，其估值也極具吸引力。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電近期發布2026年第1季初步營收數據，傳遞出明確的訊息：這家人工智慧晶圓代工領導者公佈的業績強勁，不容忽視，其估值也極具吸引力。外媒Barchart報導指出，台積電第1季業績大爆發，股價低到不容忽視（Too Cheap to Ignore），值得持續投資。

台積電公佈第1季營收達357.1億美元，年增35%，超出倫敦證券交易所集團（LSEG）SmartEstimate預測的約354億美元。光是3月，台積電就實現130.7億美元的銷售額，較2025年3月成長超過45%，較上季成長近31%。作為參考，台積電2025年第4季的營收預計為337.3億美元。儘管產能持續提升，受到地緣政治局勢的影響，台積電依然實現了快速成長。

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無論從哪個角度來看，台積電的業績都超出以往的預期，也超出華爾街的預期。業績超乎預期，主要得益於先進製程製程（3奈米及以下），這些製程如今能夠帶來更高的溢價和利潤率。

台積電尚未公佈初步財報，但分析師預計每股收益為3.29美元。考慮到營收成長，這一數字可能低於預期。該公司將於4月16日公佈完整的季度業績。

高效能運算 （HPC目前佔台積電晶圓收入的大部分。管理層先前已將HPC的長期複合年增長率 （CAGR） 預期從先前針對人工智慧加速器的40%左右上調至2029年的26%至29%。

資本支出仍居高不下。台積電預計2026年資本支出將達520億至560億美元，以支援2奈米和CoWoS先進封裝的量產。然而，近幾季毛利率保持穩定。2025年第4季為62.3%，高於先前59%至61%的預期範圍，而2026年第1季的預期毛利率為63%至65%。這些數據表明，定價能力足以抵消支出。

儘管台積電實現爆炸性成長，但其股票的預期本益比（P/E）為25.3倍，低於半導體產業29.4倍的預期本益比中位數。

台積電的滾動本益比約為34倍，但預期本益比反映2026年30%的營收成長預期以及2029年持續25%的複合年增長率。台積電的股息殖利率為0.81%，且股息歷來穩定成長。

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