伊朗不肯讓步下場曝光 外媒揭川普手握1王牌 中國又中鏢

外媒指出，如果伊朗不肯讓步，川普手中的王牌就是實施海上封鎖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國與伊朗在巴基斯坦展開談判，雙方並未達成共識，為中東停火增添變數。外媒指出，如果伊朗不肯讓步，川普手中的王牌就是比照對委內瑞拉的做法，對德黑蘭實施海上封鎖，並透過切斷中國和印度的關鍵石油來源之一，加大對兩國的施壓。川普也在Truth Social轉發這篇報導，凸顯其立場。

華府媒體《Just The News》報導，美國對馬杜羅發動大膽的軍事抓捕行動之前，川普通過海上封鎖，扼殺委內瑞拉的石油收入，使該國經濟陷入癱瘓。

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報導指，倘若伊朗拒絕接受美國11日提出的最終協議，川普可能會將德黑蘭炸回「石器時代」。或者，川普也可能重拾屢試不爽的封鎖策略，扼殺本已搖搖欲墜的伊朗經濟，並透過切斷中國和印度的關鍵石油來源之一，加大對兩國的施壓。

美國智庫列星頓研究所（Lexington Institute）國家安全專家格蘭特（Rebecca Grant）表示，川普完全可以用更強力的封鎖，壓過伊朗對荷姆茲海峽的控制。

格蘭特指出，「我聽說過去24小時內大約有10艘船移動過。其中一艘是重新懸掛俄羅斯國旗的油輪，我們知道有貨物運往中國和印度，我們也看到了一些進港的船隻。」

他強調，如果伊朗態度強硬，那麼美國海軍絕對可以部署強大的海上監控力量，監控進出海峽的一切船隻，「到時候你們想經過哈格島或者阿曼附近的那條狹窄水道，就得先問問美國海軍了。」

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