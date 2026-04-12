石油市場陷入恐慌性爭奪戰 外媒曝未來幾週短缺十分巨大

交易員表示，全球主要現貨石油市場的恐慌性波動表明，未來幾週原油短缺的規模將十分巨大，因為中東供應的減少造成越來越大的缺口。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博12日報導，全球投資者本周關注的焦點是脆弱的伊朗停火協議，而石油市場卻上演一場爭奪貨物的瘋狂場面，交易員和煉油商在全球範圍內搜尋可立即使用的供應來源。

在最重要的原油現貨市場北海，交易商本週提交40份原油貨物的競標書，但只有4份最終成交。未來幾週交割的原油貨物以每桶140美元以上的空前價格成交。與此同時，煉油商也開始在更遠的地區尋找原油供應，導致一系列異常交易，以及任何可立即出貨的原油價格飆升。

請繼續往下閱讀...

交易員表示，全球主要現貨石油市場的恐慌性波動表明，未來幾週原油短缺的規模將十分巨大，因為中東供應的減少造成越來越大的缺口。他們表示，油價飆升表明，一些歐洲煉油商可能需要效仿亞洲煉油商削減產量。此舉或許有助於平衡原油市場，但會加劇柴油和航空燃油等重要產品的短缺。

斯巴達商品公司（Sparta Commodities AS）研究主管尼爾·克羅斯比（Neil Crosby）表示：「原油供應嚴重短缺」、「布蘭特原油現貨價格一片混亂，而且已經漲得太高。照此下去，即使是歐洲煉油商也不得不降低開工率，或許最早下個月就得這麼做。」

現貨石油交易的狂熱與期貨市場形成鮮明對比，由於市場對停火持樂觀態度，期貨市場6月交割的原油價格本週下跌了13%，收在每桶約95美元。

週末期間，荷姆茲海峽出現一些活動增加的早期跡象，兩艘中國超級油輪和一艘希臘油輪通過水道，但交通流量仍遠低於戰前水平。即便本週末的會談最終促成海峽正常通行，也難以迅速緩和緊張局面。海灣原油需要數週才能運抵亞洲和歐洲的煉油廠。





一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法