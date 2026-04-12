別錯過！本週52檔股東紀念品重點整理

隨著股東會旺季來臨，各家公司所發放的股東會紀念品再度成為市場關注焦點。（示意圖，資料照）
〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續亮相，從實用生活小物到超商商品卡種類豐富，也讓市場討論熱度持續攀升。
根據最新統計，本週共有52家公司迎來最後買進日，包括凌陽（2401）統一超商商品卡50元、錸德（2349）洗衣機槽清潔錠、燿華（2367）感應小夜燈、山隆（2616）春風抽取式衛生紙一串、華南金（2880）咖波聯名限定雙盤組等，想要領取紀念品的投資人，需在期限前完成持股布局，否則一旦錯過，只能等到明年。
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本週迎來最後買進日之個股與相關股東紀念品，分別如下：
4月14日 4檔
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|近3年曾發放的股東會紀念品
|1527
|鑽全
|4月14日
|統一超商35元商品卡
|2401
|凌陽
|4月14日
|統一超商商品卡50元
|5452
|佶優
|4月14日
|全家便利商店35元禮物卡
|6150
|撼訊
|4月14日
|時尚輕巧隨手杯200ml
4月15日 48檔
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|近3年曾發放的股東會紀念品
|1524
|耿鼎
|4月15日
|菜瓜布
|1604
|聲寶
|4月15日
|雨傘
|1721
|三晃
|4月15日
|商品卡
|1734
|杏輝
|4月15日
|茯苓善補B群膠囊20粒/瓶（若發放完畢，以等值商品替代）
|2349
|錸德
|4月15日
|洗衣機槽清潔錠
|2365
|昆盈
|4月15日
|頭戴式耳機
|2367
|燿華
|4月15日
|感應小夜燈
|2399
|映泰
|4月15日
|南僑水晶馬卡龍植萃皂
|2402
|毅嘉
|4月15日
|超商咖啡卡
|2429
|銘旺科
|4月15日
|雲彩霓虹無人機冷光水晶掛飾
|2516
|新建
|4月15日
|休閒側背包
|2616
|山隆
|4月15日
|春風抽取式衛生紙一串
|2880
|華南金
|4月15日
|咖波聯名限定雙盤組
|3033
|威健
|4月15日
|威健帆布提袋
|3047
|訊舟
|4月15日
|清新植萃晶華皂2入盒
|3131
|弘塑
|4月15日
|香皂
|3163
|波若威
|4月15日
|超商商品卡50元
|3312
|弘憶股
|4月15日
|洗手乳
|3390
|旭軟
|4月15日
|全家便利商店禮物卡50元
|3402
|漢科
|4月15日
|洗手乳
|3508
|位速
|4月15日
|統一超商商品卡50元
|3526
|凡甲
|4月15日
|蜂王清新植萃精華皂2入
|3567
|逸昌
|4月15日
|收納袋（紀念品不足時以等值商品替代）
|3593
|力銘
|4月15日
|統一超商35元商品卡
|3625
|西勝
|4月15日
|四合一開瓶器
|3710
|連展投控
|4月15日
|精品濾掛咖啡
|4160
|訊聯基因
|4月15日
|外泌體極萃彈潤舒護面膜
|4167
|松瑞藥
|4月15日
|伊莎貝爾無患子洗手乳
|4973
|廣穎
|4月15日
|毛寶好無比超淨亮洗衣精
|5490
|同亨
|4月15日
|7-11商品卡50元
|5512
|力麒
|4月15日
|老媽拌麵（單包裝）
|5701
|劍湖山
|4月15日
|萌髮洗髮精系列產品
|6015
|宏遠證
|4月15日
|伸縮三合一充電線
|6108
|競國
|4月15日
|統一超商商品卡35元
|6129
|普誠
|4月15日
|全家50元禮券
|6136
|富爾特
|4月15日
|手工肥皂
|6160
|欣技
|4月15日
|馬鞭草乳霜皂（2入）
|6209
|今國光
|4月15日
|台灣茶摳柔嫩細緻肌燕麥皂二入
|6223
|旺矽
|4月15日
|統一超商商品卡50元
|6243
|迅杰
|4月15日
|統一超商50元商品卡
|6244
|茂迪
|4月15日
|優選經典米
|6294
|智基
|4月15日
|學費旅費兌換券500元
|6485
|點序
|4月15日
|超商商品卡50元
|8027
|鈦昇
|4月15日
|便利商店禮物卡
|8089
|康全電訊
|4月15日
|蜂王清新植萃精華皂
|8183
|精星
|4月15日
|FDK3號鹼性電池（4入1組）
|8443
|阿瘦
|4月15日
|感恩購物金500元現金抵用券
|9912
|偉聯
|4月15日
|便利商店禮物卡35元
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