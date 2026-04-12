別錯過！本週52檔股東紀念品重點整理

隨著股東會旺季來臨，各家公司所發放的股東會紀念品再度成為市場關注焦點。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕近期各家公司股東會紀念品陸續亮相，從實用生活小物到超商商品卡種類豐富，也讓市場討論熱度持續攀升。

根據最新統計，本週共有52家公司迎來最後買進日，包括凌陽（2401）統一超商商品卡50元、錸德（2349）洗衣機槽清潔錠、燿華（2367）感應小夜燈、山隆（2616）春風抽取式衛生紙一串、華南金（2880）咖波聯名限定雙盤組等，想要領取紀念品的投資人，需在期限前完成持股布局，否則一旦錯過，只能等到明年。

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本週迎來最後買進日之個股與相關股東紀念品，分別如下：

4月14日 4檔

股票代號 公司名稱 最後買進日 近3年曾發放的股東會紀念品 1527 鑽全 4月14日 統一超商35元商品卡 2401 凌陽 4月14日 統一超商商品卡50元 5452 佶優 4月14日 全家便利商店35元禮物卡 6150 撼訊 4月14日 時尚輕巧隨手杯200ml

4月15日 48檔

股票代號 公司名稱 最後買進日 近3年曾發放的股東會紀念品 1524 耿鼎 4月15日 菜瓜布 1604 聲寶 4月15日 雨傘 1721 三晃 4月15日 商品卡 1734 杏輝 4月15日 茯苓善補B群膠囊20粒/瓶（若發放完畢，以等值商品替代） 2349 錸德 4月15日 洗衣機槽清潔錠 2365 昆盈 4月15日 頭戴式耳機 2367 燿華 4月15日 感應小夜燈 2399 映泰 4月15日 南僑水晶馬卡龍植萃皂 2402 毅嘉 4月15日 超商咖啡卡 2429 銘旺科 4月15日 雲彩霓虹無人機冷光水晶掛飾 2516 新建 4月15日 休閒側背包 2616 山隆 4月15日 春風抽取式衛生紙一串 2880 華南金 4月15日 咖波聯名限定雙盤組 3033 威健 4月15日 威健帆布提袋 3047 訊舟 4月15日 清新植萃晶華皂2入盒 3131 弘塑 4月15日 香皂 3163 波若威 4月15日 超商商品卡50元 3312 弘憶股 4月15日 洗手乳 3390 旭軟 4月15日 全家便利商店禮物卡50元 3402 漢科 4月15日 洗手乳 3508 位速 4月15日 統一超商商品卡50元 3526 凡甲 4月15日 蜂王清新植萃精華皂2入 3567 逸昌 4月15日 收納袋（紀念品不足時以等值商品替代） 3593 力銘 4月15日 統一超商35元商品卡 3625 西勝 4月15日 四合一開瓶器 3710 連展投控 4月15日 精品濾掛咖啡 4160 訊聯基因 4月15日 外泌體極萃彈潤舒護面膜 4167 松瑞藥 4月15日 伊莎貝爾無患子洗手乳 4973 廣穎 4月15日 毛寶好無比超淨亮洗衣精 5490 同亨 4月15日 7-11商品卡50元 5512 力麒 4月15日 老媽拌麵（單包裝） 5701 劍湖山 4月15日 萌髮洗髮精系列產品 6015 宏遠證 4月15日 伸縮三合一充電線 6108 競國 4月15日 統一超商商品卡35元 6129 普誠 4月15日 全家50元禮券 6136 富爾特 4月15日 手工肥皂 6160 欣技 4月15日 馬鞭草乳霜皂（2入） 6209 今國光 4月15日 台灣茶摳柔嫩細緻肌燕麥皂二入 6223 旺矽 4月15日 統一超商商品卡50元 6243 迅杰 4月15日 統一超商50元商品卡 6244 茂迪 4月15日 優選經典米 6294 智基 4月15日 學費旅費兌換券500元 6485 點序 4月15日 超商商品卡50元 8027 鈦昇 4月15日 便利商店禮物卡 8089 康全電訊 4月15日 蜂王清新植萃精華皂 8183 精星 4月15日 FDK3號鹼性電池（4入1組） 8443 阿瘦 4月15日 感恩購物金500元現金抵用券 9912 偉聯 4月15日 便利商店禮物卡35元

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