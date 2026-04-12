漁電共生案遭質疑 公協會籲勿以偏概全

漁電共生遭質疑，公協會籲勿以偏概全。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕針對環保團體質疑漁電共生案「有電無魚」，太陽光電七大公協會表示，請勿以調整期的個案來誤導整個產業的現況，目前大亞集團的台南志光案場、泓德集團的台南日運案場、台泥綠能的嘉義案場、向陽能源的嘉義案場不僅養殖技術提升，更與漁民共存共榮，呼籲不宜以少數個案否定漁電共生複合利用的整體效益。

太陽能七大公協會指出，漁電案場投資金額龐大，動輒數十億元台幣起算，若未依規養殖，將面臨撤照、賠償及資金損耗等重大投資風險，並非產業發展所樂見，在漁電共存共榮的前提下，公協會支持主管機關查核與管理機制，確保制度健全發展與產業良性運作，公協會也強調，對於未依規落實養殖的個案，產業內部應共同自律，避免影響整體制度信任基礎。

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公協會表示，大亞集團的台南志光案場就是老舊漁塭重建，養殖韌性提升，透過大亞資金挹注，降低養殖門檻與成本，協助漁民分散風險，更藉由全面導入產銷履歷制度，提升漁產品市場價值，並作為案場確實執行養殖經營的有力保證；泓德集團的台南日運案場則透過技術創新導向與高產值轉型，將廢棄漁塭轉型為結合綠能與科技養殖場域，首年整體漁產量即突破10萬台斤，案場採取多元化模式，戶外池利用益生菌管理水質並混養烏魚及虱目魚；室內池則導入高密度養殖技術。全數產品取得產銷履歷認證（TGAP），並獲得5項技術專利，帶動技術回流與產業升級。

至於台泥綠能的嘉義案場則使用智慧養殖技術與地方創生轉化，導入智慧養殖技術與益生菌輔助，協助漁民翻轉生機，並招聘平均35歲的「科技魚青」投入產業，此外，推出全台首創的漁電共生主題遊程「尋光記」，將能源設施轉化為有溫度的農村故事；而向陽能源嘉義案場則以提升養殖科技帶動漁村轉型，透過SPF（無特定病原）種苗場、PCR檢測中心及智慧監控系統，有效克服氣候風險與疫病挑戰，2025年白蝦產量已達150公噸。

太陽光電七大公協會表示，在台灣土地資源有限且能源轉型需求迫切的背景下，漁電共生是推動養殖產業升級、土地複合利用、因應人口老化與氣候變遷的務實路徑，呼籲社會各界理性看待推動背景，避免片面資訊影響整體判斷，唯有在充分理解制度設計、產業運作與在地條件的基礎上，才能形成更具建設性的討論，讓產業升級與能源發展穩健並行。

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