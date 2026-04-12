遷戶籍搶學區要留意！全戶遷出地價稅恐差4倍 竹市稅務局提醒留意設籍要件

全戶遷出地價稅恐差4倍！竹市稅務局提醒留意設籍要件。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕家長們請注意！因子女就學或就業遷移戶籍，地價稅優惠恐因此消失。新竹市稅務局提醒，原本適用地價稅自用住宅優惠稅率的民眾，若將全戶戶籍遷出，即使實際仍居住，也不再符合優惠資格，將改按一般用地稅率課徵，稅額恐增加至少4倍。提醒民眾辦理戶籍遷移前，務必審慎評估，以維護自身權益。

稅務局長蘇蔚芳表示，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率（2‰）須符合「3要件、2限制」。所謂3要件為土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用，且土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

請繼續往下閱讀...

稅務局說明，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，兩者相差至少4倍。如因就業或就學需要，必須遷移戶籍，至少應保留土地所有權人、配偶或直系親屬任何一人設籍於原址，才能繼續適用自用住宅用地稅率。如將全戶戶籍遷出形成「空戶」狀態，即使實際仍居住於原址，也不符合自用住宅用地要件，將自次年起改按一般用地稅率（10‰至55‰）課徵。

稅務局舉例，陳小姐名下土地原已適用自用住宅用地優惠稅率，為讓孩子就讀明星學校，去年將全戶戶籍遷出，致該址無人設籍，即使全家人仍住在原址，仍須自今年起改按10‰一般用地稅率課徵地價稅。如當初遷移戶籍時，保留陳小姐本人或其配偶、直系親屬任一人之設籍於原址，則可繼續適用自用住宅用地2‰優惠稅率。

稅務局提醒，若因戶籍遷出而改按一般用地稅率課徵地價稅，日後如符合自用住宅用地要件時，應於地價稅開徵40日前（9月22日前）重新提出申請；逾期申請者，將自申請之次年開始適用。此外，適用特別稅率之原因、事實消滅時，應於30日內主動向稅務局申報，以免經查獲而遭補稅及處罰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法