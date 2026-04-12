光銅並進成趨勢!光連接元件供應鏈受惠、貿聯-KY為首選。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕Nvidia執行長黃仁勳在GTC大會強調「光銅並進」，市場貿聯-KY（3665）、嘉澤（3533）、嘉基（6715）、湧德（3689）、佳必琪（6197）等都是受惠股，元大投顧則表示，光銅並進，看好光連接元件供應鏈受惠，給予貿聯-KY目標價2550元。

元大投顧表示，在3–7 公尺短距離互連場景中，銅纜具備低延遲、低功耗與低成本優勢，看好「光銅並進」，預估貿聯今明年AEC業務年增率大於50%；同時，在CPO架構下光連接元件如FAU、MPO、Shuffle Box 重要性顯著提升，成本占比可達30%，相關供應鏈包含貿聯、波若威（3163）、上詮（3363）。

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元大投顧認為，「光銅並進」中光連接元件受惠最大的是貿聯-KY，透過併購新富生光電（XFS）切入光纖連接與Shuffle Box 領域，預期今年第三季於台南設立光通產線，看好與康寧合作機會，推薦貿聯，目標價上看2550元。

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