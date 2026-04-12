台積電法說會前站上2000元大關，內外資同步上調目標價。（擷取自元大投顧報告）

〔記者張慧雯／台北報導〕台積電（2330）3月與首季營收再創新高，上週五更進一步站上2000元大關，預計16日即將舉行法說會，歸納法說會前外資與內資報告全數看漲，不少外資認為台積電上看2400元、里昂喊出3030元最高，元大投顧最新報告目標價則為2400元。

台積電法說會登場前，內外資報告全數出籠，摩根士丹利目標價2288元、摩根大通2400元、高盛2750元、花旗環球2800元、里昂3030元，元大投顧目標價則為2400元。

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元大投顧認為，首季雖然手機進入淡季，但持續受惠於AI GPU及ASIC需求強勁，加上先進製程漲價5-10%，又是一個營收及獲利創新高的季度，預期此次法說台積電將維持全年美元營收年增30%、資本支出520-560億美元的看法，建廠進度及新製程推出時程也將維持不變。

元大投顧指出，第二季起AI GPU 及ASIC 將開始為今年下半年新品積極備貨，且新款AI晶片將轉至N3投片，預估第二季營收季增7.8%，整體而言，憑藉領先技術、卓越製造執行力及前後段高度整合能力，台積電在先進製程領域仍具穩固領導地位，且未來2～3年皆可維持其主導優勢，給予目標價2400元。

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