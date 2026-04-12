台股強彈創收盤新高法人回補，本週聚焦台積電法說。（圖擷取自奇摩股市）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股跟著地緣政治風險降低而展開反彈，週五台股終場收在最高點3萬5417.83點，再度改寫台股最高收盤價點位，大漲556.67點，週線強彈8.74%、大漲2845.4點，同時三大法人回補力道鮮明、合計買超2570.76億元，法人指出，接下來全市場屏息等待台積電（2330）法說。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，下週晶圓龍頭大廠法說將登場，挾著首季與單月營收雙雙創高的亮眼表現，3月營收4151.91億元，年增45.2%，首季營收1.1341兆元，年增35.1%，讓市場對於法說內容抱以樂觀期待，也預期資本支出有望持續上修，在晶圓龍頭大廠積極推進先進製程之下，能維持資本支出於高檔，進而帶動設備採購需求，也可望進一步推升大盤指數有所表現。

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元大投顧指出，台股在2月26日同步創下天量天價後，指數即沿路回檔測試季線而有撐，目前已經收回所有均線，並且再次逼近歷史高點，呈現高檔震盪，美中不足的是成交值卻減少，追價意願似乎顯得不足，多頭若欲上攻，量能無非是重要關鍵，近期因盤面變數依舊很多，大盤傾向區間整理，看盤指標台積電16日將召開法說，可以參考ADR動向。

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