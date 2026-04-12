伊朗戰爭引發通膨憂慮升溫 美國消費者信心創歷史新低

受到能源價格上漲以及伊朗衝突帶來的經濟不確定性影響，4月美國消費者信心重挫，跌至歷史新低。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國密西根大學近日公布的調查顯示，受到能源價格上漲以及伊朗衝突帶來的經濟不確定性影響，4月美國消費者信心重挫，跌至歷史新低。

《CNBC》報導，調查數據顯示，整體消費者信心指數降至47.6，較3月大幅下滑10.7%，創下紀錄新低。同時，反映當前經濟狀況與未來預期的指標也雙雙出現明顯的月度下跌。

請繼續往下閱讀...

在信心走弱的同時，美國民眾對通膨的預期明顯升高。受訪者預估未來1年物價將上漲4.8%，較3月提高1個百分點，來到2025年8月以來最高水準。回顧2025年4月，在美國總統川普宣布「解放日」關稅政策後，1年期通膨預期曾升至6.5%。

調查負責人喬安妮（Joanne Hsu）表示，根據受訪者回饋，許多消費者將經濟惡化歸因於伊朗衝突。不過她也提醒，大部分訪談是在4月7日停火前完成，因此結果主要反映3月的經濟情況，而非最新局勢。

喬安妮進一步表示，一旦市場確認伊朗衝突造成的供應中斷已經緩解，加上油價回穩，消費者的經濟信心與預期有望回升。

報導指出，在密西根大學調查公布不久前，美國勞工統計局稍早公布，3月消費者物價指數（CPI）月增0.9%，使年通膨率升至3.3%。官方指出，通膨上升主要來自能源價格飆升，而食品價格則相對穩定。

此外，密西根大學調查中也發現，顯示未來5年的通膨預期升至3.4%，較上月增加0.2個百分點，但仍低於1年前的水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法