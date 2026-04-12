台股一週漲幅登全球第四 「短線遇大跌皆是買點」

台股一週漲幅榮登「全球第四」、漲幅達8.74%，投信表示，上半年仍將偏多表現。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台股漲很大！根據統計，加權指數一週上漲2845.4點、漲幅達8.74%，幅度位居全球第四；以今年以來計算，共大漲22.28%，是亞洲股市漲幅第二強。展望台股後市，投信表示，上市櫃公司2026~2027 年成長率、可望有15~20%以上，「上半年台股仍將偏多表現」，「短線遇大跌皆是買點。」

統計顯示，一週以來，全球股市漲幅最高是「費城半導體」的13.49%；漲幅第二是南韓的8.96%；第三是「土耳其」的8.79%；至於台灣加權的一週漲幅表現，擠入全球第四強，幅度為8.74%。

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今年以來截至4月9日為止，台股累計漲幅為22.28%，在全球股市排名第八強、亞洲第二強；其中，台股朝3萬5千點大關挺進，收在3萬5417.83點、創史上收盤新高。

對此，台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，美伊戰爭出現重大轉機，美國與伊朗達成兩週停火，美國副總統范斯（J.D. Vance）已經準備率團赴巴基斯坦，預計11日與伊朗代表團進行談判，美股四大指數勁揚，帶動台股加權指數連日飆漲至3萬5000點大關。

就總經分析，台新投信表示，雖有戰事，但美國10年債殖利率與新台幣匯率穩定，且美國與台股企業獲利預估仍上修，預估台股企業獲利2026~2027 年成長率、皆有高達15~20%以上成長，上半年台股仍將偏多表現，「短線遇大跌皆是買點。」

沈建宏指出，就籌碼面分析，3月單月外資賣超達9682億元，已經逼近1兆元，顯示即使台股受惠AI發展趨勢，不過，在地緣政治風險攀升、台股指數已經創史上同期新高，加上技術面乖離過大下，外資賣超與期貨避險需求同步增加。

此外，融資餘額從2025年4月底2097億元，8月融資快速攀升，到2026年2月~3月均維持3800億元以上，籌碼面越趨凌亂，此為短線需留意的風險。

展望未來一周，台新投信指出，雖然美伊戰事尚未結束，但因為川普在期中選舉壓力下，目前民主黨民調領先，因此，市場預期仍會以速戰速決為目標，盡快結束戰爭。

市場認為，AI發展速度比預期快，供應鏈帶動企業獲利成長可期，加上4月中下旬，美國與台灣企業財報與法說會，可望釋出利多訊息，因此，「企業獲利第二季及第三季將有強勁表現，拉回仍應擇優布局。」

在操作上，應留意新題材與輪漲，預期個股表現、將優於大盤表現。其中，法人看好AI供應鏈受惠，如材料升級、電力革新、新設計等；光通訊供應鏈；關鍵零組件；半導體上游材料與設備；美國設廠受惠股；低軌道衛星；高股息殖利率族群；機器人與自動駕駛等。

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