哪國人最愛去越南？最大黑馬超意外 台灣排名也曝光

越南旅遊業蓬勃發展，吸引俄羅斯觀光客到訪。（歐新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據越南官方統計，今年第一季赴越國際旅客約676萬人次，較去年同期成長12.4%；中國排名第一，南韓第二，第三名竟是俄羅斯，超意外。俄羅斯首季到訪越南的人數達 36.7 萬人次飆新高，幾乎是2025年同期的三倍，台灣則排名第五，輸給柬埔寨。

越南國家旅遊局發布最新統計顯示，今年第一季共有超過676萬人次的國際遊客造訪越南，創下有史以來遊客數量最多的季度紀錄。

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在越南主要遊客來源國之中，第一名是中國，約140萬人次；南韓為132.6萬人次，俄羅斯排名第三，這也是俄羅斯有史以來取得的最高排名，遊客人數超過36.7萬人次，幾乎是2025年同期遊客人數的三倍。第四名為柬埔寨，約33萬人次；台灣排第五，約31.6萬人次。

越南旅遊業高管將俄羅斯旅客大舉湧入歸因於多種因素，他們表示，越南和俄羅斯之間長期存在的聯繫，以及越南從海灘、美食到價格極具競爭力的豪華度假村等諸多優勢，持續吸引俄羅斯遊客。

便利性也得到了改善，俄羅斯公民可享有 45 天免簽待遇，連接兩國的直飛航班和包機航班數量也在增加。此外，在全球不確定性加劇的情況下，越南作為安全旅遊目的地的形像也進一步鞏固了其地位。

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