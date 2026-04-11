CNBC名嘴克萊默：我熱愛台積電 但「這檔」是時機買進

克萊默推薦此時是買進輝達的時候。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財經媒體《Insider Monkey》10日報導，知名的CNBC主持人克萊默（Jim Cramer）在談論伊朗戰爭對市場的衝擊時，點名台積電等幾檔股票，結果引來一通電話詢問他對台積電的看法，以及投資人是否應買進，克萊默回應，他非常喜愛台積電，但他推薦輝達。

他說，「聽著，我非常喜愛台積電，但我必須告訴你，我推薦輝達，輝達大幅下跌，它突然變成一檔不受青睞的個股，這正是你應該買進的時候」。

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克萊默之前也曾表達對台積電的肯定。他在1月15日台積電公布強勁的季度財報後說，台積電重振了華爾街對人工智慧（AI）概念股，包括輝達的信心。

他說，「台積電狠狠打臉那些AI持久性的質疑者。他們說出了從輝達執行長黃仁勳那裡聽到的話，亦即需求永無止盡，而更重要的是，利潤對客戶而言，是非常巨大的」。

他在1月27日的節目中再度提到台積電說，「我認為這個產業還有許多潛力，兩週前，全球最大半導體製造商台積電公布遠優於預期的季度財報，更重要的是，管理層說，需求火熱。他們計畫大幅投資，擴建產能。今年台積電的資本支出將達到520億至560億美元，較去年增加27%至37%，而華爾街先前預測不到45億美元」。

他補充，「當管理階層被問到這樣的支出是否足以解決晶片短缺問題時，他們的答案是明確不足。直至2028或2029年，台積電看不到供需平衡，因此他們計畫未來幾年，維持高額的資本支出。這對半導體設備製造商而言，再度是好消息」。

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