三星靠「鹹魚」大翻身變成寶 營收超越台積電、微軟 悄悄成為AI大贏家

三星的DRAM業務僅第一季就實現了370億美元的收入，而且成長動能還遠未停止。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體短缺幾乎成為科技產業面臨的大問題，而三星卻在這波供應鏈市場中，獲得幾年前根本無法預料的收入成長，營收甚至高於亞馬遜、微軟、台積電和Meta等公司，已經悄悄地成為人工智慧競賽的最大贏家之一。

在人工智慧產業，DRAM已成為一種大宗商品，需求旺盛，三星、SK海力士和美光等供應商無法滿足客戶需求，導致整個供應鏈出現大規模短缺。三星的DRAM業務僅第一季就實現了370億美元的收入，而且成長動能還遠未停止。

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Counterpoint Research的一份報告分析了三星第一季的財務業績，其中最引人注目的是，這家韓國巨頭的營業收入實際​​上高於亞馬遜、微軟、台積電和Meta等公司，這清晰地表明內存超級週期已經到來，並提振了三星的業務。

三星目前的大部分收入來自其DRAM業務，該業務近期獲得了客戶的廣泛認可。通用DRAM產品，例如LPDDR和DDR，在超大規模資料中心和新型雲端平台中需求旺盛，因為記憶體已成為更廣泛的基礎設施部署的關鍵組成部分。

同時，三星的HBM業務及其在HBM3E和HBM4方面的最新突破，引領了AMD Instinct MI355X和NVIDIA Vera Rubin等現代架構的採用。

Counterpoint Research指出，三星DRAM部門將顯著受益於DRAM價格上漲，同時需求也將同步成長，這意味著第一季公佈的數據預計將持續攀升。

在產能方面，三星擁有全球最大的生產線之一，這使得這家韓國巨頭在滿足企業和消費者需求方面佔據了有利地位。儘管有人擔憂這種需求的可持續性，但三星也正透過與超大規模資料中心營運商簽署五年長期協議來應對這一問題。

DRAM製造商所經歷的需求規模令人震驚，而這正轉化為參與超級週期的企業可觀的收益。記憶體產業未來的發展方向值得關注，因為目前一切都取決於哪家企業擁有足夠的產能。

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