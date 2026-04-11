能源動脈快通了？伊朗布雷船全沉入海底 川普喊美正清理荷姆茲

川普說，美國已開始清理荷姆茲海峽，此舉將惠及中國、日本、南韓、法國和德國在內的世界各國。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普在 Truth Social 發文稱，伊朗的海軍沒了，空軍沒了，防空系統不復存在，飛彈和無人機工廠連同飛彈和無人機都被摧毀殆盡，長期的領導人已不在人世，他們唯一能做的就是威脅船隻可能會「撞上」布設的水雷，但28 艘伊朗布雷船現在全都「沉入海底」。因此，美國已開始清理荷姆茲海峽，此舉將惠及中國、日本、南韓、法國和德國在內的世界各國。

川普在 Truth Social 發文指出，人人都知道伊朗正在節節敗退，而且敗得很慘。伊朗的海軍沒了，空軍沒了，防空系統不復存在，雷達也失效了，飛彈和無人機工廠連同飛彈和無人機本身都被摧毀殆盡。

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川普說，最重要的是，他們長期的領導人（指哈米尼）已經不在人世了。伊朗唯一能做的就是威脅說有船隻可能會「撞上」他們布設的水雷，順便說一句，他們全部28艘布雷艇也都沉入海底。

川普強調，美國現在開始清理荷姆茲海峽，這是為了幫助包括中國、日本、南韓、法國、德國等在內的世界各國。川普不忘開酸這些國家，直言「令人難以相信的是，他們竟然沒有勇氣或意願自己去做這項工作」。不過，非常有趣的是，來自許多國家的空載石油船隻正駛往美國裝載石油。

川普週六也在Truth Social上發文稱，大量油輪正駛向美國，裝載最「優質」、最「甜美」（sweetest）的石油。

川普聲稱，大量完全空載的油輪，其中一些是世界上最大的油輪，現在正駛往美國，裝載世界上最好、最甜的石油（和天然氣），並強調「我們的石油儲量比排名第二和第三的大產油國加起來都多，而且品質更高。我們等著你們，抓緊時間！」

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