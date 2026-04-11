51歲經理身家2000萬賺愈多愈焦慮 最怕「1件事」寧願每天擠地鐵上下班

即使覺得累積的收入和資產「夠了」，改變生活方式並非易事。事實上，累積的財富越多，放棄它們就會越焦慮。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕即使覺得累積的收入和資產「夠了」，改變生活方式並非易事。事實上，累積的財富越多，放棄它們就越焦慮。日媒The Gold Online報導，一名擁有1億日圓（台幣2000萬元）資產卻仍在工作的中年男子就是這樣一個人，他對金錢缺乏安全感，不敢做自己歡的事，逼得自己每天搭地鐵上下班；他最害怕的事就是失去在公司所擁有的職位。

K先生（化名，51歲）是東京一家製造公司的經理，單身，他從20多歲開始穩定累積的積蓄和投資終於有了回報，目前資產超過1億日圓。

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他一直以來的夢想就是辭職，過著自由自在的生活。他說，過去他曾想過，「等我攢夠3000萬日圓，我就辭職。」他說：「我原以為存夠了錢，就可以停下來好好想想自己的人生。但實際上，我很快就實現了這個目標。所以我決定更加努力，爭取攢到5000萬日圓。我想，有了這筆錢，我就可以找一份輕鬆的工作，去旅行，珍惜每一天，過上自己想要的生活。」

然而，儘管他早已實現了這個目標，資產也達到了1億日圓的里程碑，但K先生仍然每天乘坐擁擠的地鐵上下班。

阻礙K先生前進的是不確定的社會情勢。他常問自己：「如果通貨膨脹進一步加劇怎麼辦？」、「如果戰爭導致股市崩盤怎麼辦？」、「如果我得了重病，而且活得很長壽怎麼辦？」

而最讓他猶豫不決的，是害怕失去他在公司裡所擁有的最有權勢的職位。「如果我辭職，失去的不僅僅是現在的收入。如果我只做兼職，就得自己繳納國民養老金和醫療保險。如果我提前退休，退休金會減少，未來的養老金也會縮水。感覺就像是一種損失。我是不是太吝嗇了？這就是我下不了決心辭職的原因。」對改變現狀的恐懼吞噬了他對自由的渴望。

報導指出，根據數據顯示，許多日本人體現出一種保守主義：人們擁有資產卻無法利用，他們甚至不敢踏出第一步。

50歲以前，人們往往開銷大，積蓄少。即使最終存下了一些錢，也可能因為對未來的不確定感，或者因為好奇心和精力衰退，而不願輕易花掉，畢竟那時他們沒有真正花錢的機會。

一個常見的問題是：「我現在自由了，但我不知道該如何打發時間。」一旦失去了工作的框架，生活節奏就會被打亂，你會發現自己有太多空閒時間。最終，你與社會的連結會減弱，你會開始感到孤獨…。此外，失去固定收入會加劇「我們不能節衣縮食」的想法。

當你一直想著「總有一天我會做的事」時，你的身心力量會逐漸衰退。哪種方法才是正確的，這取決於個人判斷，但即便你增加資產，也永遠無法挽回失去的時間。有時候，你或許需要採取大膽的行動。

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