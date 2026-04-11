降低2奈米對台積電依賴 日本加碼1300億元補助Rapidus進軍AI賽道

日本政府補助Rapidus已達2.6兆日圓。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕日本經濟產業省11日宣佈，已批准追加6315億日圓（1258.5億台幣）補助，以協助Rapidus公司加速進軍競爭激烈的人工智慧（AI）晶片製造領域，並降低日本對業界龍頭台積電的依賴。

彭博報導，該筆資金將用於Rapidus為富士通進行的工作，富士通是Rapidus首批客戶之一，東京希望此舉有助推動日本的晶片製造起飛。

請繼續往下閱讀...

日本經產省昨指出，這筆新資金將使政府注入於這家新創公司的投資金額，至2027年3月結束的本財政年度達2.6兆日圓（5200億台幣）。一個外部委員會考察Rapidus位於北海道的晶圓廠，並對其技術進程簽核認可。

產經大臣赤澤亮正指出，東京提供Rapidus財政支援，以協助其爭取客戶。他重申Rapidus將在2027年量產2奈米先進晶片的時間表，強調此進程將降低日本對台積電的依賴。

日本政策制定者認為Rapidus的成功，以及在AI、機器人與量子運算領域的技術獨立，對國家安全至關重要。

Rapidus仍遠遠落後台積電。台積電去年開始量產2奈米晶片，並且是輝達與蘋果的首選晶片供應商。除了技術障礙外，Rapidus也面臨中東戰火導致的能源與元物料成本上漲的衝擊。

在AI發展的關鍵晶片需求飆漲，致使記憶體與其他半導體供應緊張、威脅經濟穩定之際，日本寄希望於Rapidus。

日本經產省聲明說，Rapidus計畫2031年進行首次公開發行（IPO），目標是在政府部份貸款擔保下，從民間募集3兆日圓（6000億台幣）。Rapidus已在北海道千歲市成立分析設施，進行測試與診斷，以提升良率，同時，其後端製程開發中心也已開始運作。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法