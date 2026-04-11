金價進入牛市盤整 近期估強彈至「這高價位」為未來1萬美元鋪路

金價可能標誌著更大牛市趨勢的中期階段，現在每盎司4700美元左右金價，近期甚至有望衝到6300美元。2季可能會出現強勁反彈，目標價位為8000美元。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格從1月到3月下跌了27%，外媒報導，這可能預示著比暫時回檔更重要的事情，即金價可能標誌著更大牛市趨勢的中期階段，為2030年金價達到每盎司1萬美元至1萬5000美元的區間奠定基礎。

投資媒體Gold Eagle周六（11日）報導，金價2月的跌勢與1979年的情況非常相似，最初預示著第2季可能會出現強勁反彈，目標價位為8000美元，但這種相關性在3月被打破，迫使人們重新評估整體趨勢。

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目前的展望表明，黃金正進入類似於2006年停滯期的多個季度盤整階段。如果這個框架成立，那麼當前的市場環境標誌著牛市進入中期，為2030年金價達到每盎司1萬美元至1萬5千美元的區間奠定了基礎。

在上一輪主要多頭市場中，黃金價格在2006年飆升至每盎司730美元，隨後盤整了16個月，之後恢復上漲趨勢。這標誌著長達十年的牛市行情過半。

如果2026年重現2006年的中期走勢，則表示黃金價格在2027年將繼續在4000美元至5600美元之間波動。之後進入牛市的後半段，到2030年或2031年，金價可能會上漲至1萬5000美元。

此外，華爾街主要投行分析認為，現在每盎司4700美元左右的金價，近期甚至有望衝到6300美元。包括摩根大通與高盛在內的主要金融機構預估，金價可能在4000美元至6300美元區間震盪。這項預測主要受到各國央行持續買盤，以及地緣政治不確定性升溫等因素支撐。

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