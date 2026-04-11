市占率遭中企鯨吞蠶食 三星擬部份業務撤出中國

三星擬大幅重組中國業務。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國媒體《第一財經》引述消息來源披露，南韓三星電子正考慮大幅重組其中國業務，可能退出家電與顯示器部門，同時保留智慧手機與記憶體業務。此外《南華早報》也依據知情者報導，三星已考慮部份業務撤離中國，一些業績不佳的部門正進行裁員。

《第一財經》報導，三星電子預計今年下半年在中國市場的所謂白電（亦即冰箱、洗衣機等大型家電）業務將從自營模式轉變為代理模式。電視、顯示器等所謂黑電（視聽娛樂電子產品）業務也可能轉變為代理，消息人士稱，三星顯示器中國代理商已暫停出貨。

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該報導說，三星電子在中國的家電業務不斷萎縮，2014年、2015年三星在中國的彩色電視年銷售額約30億美元，2026年設定的銷售目標僅約最高時期的5%，白電等生活電器的銷售目標則僅為1%。

《南華早報》報導，卡內基美隆大學非常駐研究員斯坦格隆（Troy Stangarone）指出，「三星面臨戰略兩難：投入資源捍衛在中國的市占率，抑或是在全球市場上更有力的與中國企業競爭」。

他補充，「隨著在中國市場的競爭加劇、市占率下滑，三星顯然認為其最佳戰略是聚焦全球競爭力，而非在中國正面迎戰中企」。

三星在中國擁有廣泛業務，涵蓋半導體、消費性電子與家電等領域，並在北京與南京設有研發中心，專注人工智慧（AI）、電信與智慧手機。

根據提交給南韓金融監管機關的文件顯示，三星持續投資在中國的晶片業務，2025年其注資西安晶片廠4654億韓元，年增67.5％。

世宗研究所訪問學者、曾在三星中國子公司擔任15年副總裁的Lee Byung-chul指出，儘管三星在中國的家電業務逐漸萎縮，但重組並非為了轉向半導體業務，「更精確的說，三星地位進一步縮減是因為中國的競爭環境」。

斯坦格隆也表示，中國對手得利於政府的支持、較低的勞動成本與較寬鬆的監管限制，使其與三星的技術差距逐漸縮小，三星的業務重組「反映了韓國企業更廣泛的戰略挑戰」。

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