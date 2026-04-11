童子賢：台灣無法遠離能源危機 政策應減少採用石化燃料

童子賢認為，無論台灣是增加核能，或是增加綠能，都應該讓石化燃料在2030年減少20%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕中東戰火引發全球能源供應緊張與價格飆升，和碩（4938）董事長童子賢指出，台灣雖遠離戰場，但「能源危機無法遠離」，直言台灣不應以「全球皆然」的心態看待，而應把握當下局勢，重新檢視能源政策的完整性與合理性，「台灣不應浪費這場能源危機」 ，應該採取的能源策略是減少石化燃料，「無論增加核能，或是增加綠能，都應該讓石化燃料在2030年減少20%」。

童子賢分析，台灣過去十年推動能源轉型，在「廢核」與「減碳」之間採取大量增加天然氣發電的策略，但實際結果顯示，天然氣不僅供應高度依賴進口，且價格與供給波動劇烈，能源韌性反而偏低。他指出，台灣天然氣發電占比已由2015年的約30%攀升至2026年的約50% ，在國際能源動盪下，反而讓整體電力系統暴露更高風險。

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從區域比較來看，童子賢指出，東北亞的日本與南韓同樣缺乏自主能源，但能源結構相對分散。以南韓為例，核能占比約30.4%、燃煤29.1%、天然氣26.1%；日本則為核能9.5%、燃煤27.6%、天然氣31%。反觀台灣，在核電歸零後，燃煤占31.3%、天然氣高達50.2%，兩者合計達81.5% ，明顯高於日韓，顯示台灣在能源結構上更為集中且脆弱。

他進一步指出，台日韓在半導體、電子與精密機械等產業高度競合，電力穩定性將直接影響製造能力與成本結構。在能源結構差異下，未來可能出現競爭力「此消彼長」的情況，台灣若電力成本與供應穩定性落後，將削弱既有產業優勢。

在成本面，童子賢以液化天然氣（LNG）為例指出，近期每艘LNG船成本已較過去增加約新台幣10億元 ，而台灣一年需進口約400艘，若戰事延續、價格持續攀升，將對國家財政與電價形成沉重壓力。他也回顧2022年俄烏戰爭期間，天然氣價格半年內暴漲四倍，導致台電承擔龐大虧損，凸顯其價格高度不穩定的特性。

除價格外，天然氣在供應安全上亦存在結構性問題，童子賢觀察，台灣天然氣儲存量僅約11天 ，遠低於石油約90天與核能約540天的安全水位，一旦海運受阻或港口無法正常運作，將迅速引發供電危機。他直言，天然氣應作為輔助能源，而非主力發電來源。

面對短期缺電壓力，政府傳出重啟部分燃煤電廠，童子賢形容此舉如同「醫得眼前瘡，剜卻心頭肉」，雖可暫解燃眉之急，但長期將加劇空污與結構失衡問題。童子賢剖析，台灣目前發電結構中「乾淨能源」比例僅約15%，明顯落後於歐盟的71%與中國的41%，顯示轉型仍有明顯落差。

對於未來方向，童子賢建議應正視全球「返核」趨勢，強調包括歐盟、日本、南韓與美國均在重新檢視核能角色，透過「核綠共存」降低對天然氣依賴。他認為，台灣若能從本次能源危機中吸取教訓，調整政策方向，將有助提升能源韌性與產業競爭力；反之，若持續忽視結構問題，未來面臨的挑戰恐將遠不止於當前危機。

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