「中國堡壘」炸裂了 中東戰火引爆價格飆升、供應斷鏈

在美伊戰爭考驗下，中國供應鏈開始顯現嚴重的緊張跡象。圖為一艘原油油輪在中國山東省青島港的石油碼頭停泊。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在美國與伊朗的戰爭考驗下，中國的供應鏈開始顯現嚴重的緊張跡象。英媒《金融時報》指出，「中國堡壘」（Fortress China）已出現裂痕。

分析家認為，在戰爭爆發後的初期，習近平政府發揮了重要作用，因為作為世界工廠的中國似乎比許多其他主要經濟體更有能力應對這場風暴。但這場已導致全球能源市場癱瘓六週的衝突，已在構成中國工業支柱的關鍵產品領域引發價格飆升和供應中斷。今年3月，中國原油出廠價格自2022年以來首次出現年增。

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北京現在希望美國總統川普和伊朗本周宣布的停火協議，能夠使石油和天然氣能夠通過荷姆茲海峽流通，全球貿易得以恢復。

上海供應鏈諮詢公司Tidalwave Solutions 的高級合夥人 約翰遜（Cameron Johnson）警告說，供應鏈中斷的情況可能比 Covid-19大流行期間「更糟」。他表示，中國部分聚乙烯產品的價格翻倍，擾亂從塑膠袋、瓶子到服裝、玩具等各種產品的原物料市場。他也補充說，部分碳纖維的價格也上漲20%，這些碳纖維的原料部分來自中東，廣泛應用於汽車和消費品產業。

約翰遜表示，問題在於所有原材料，特別是那些可能需要進口或供應已經緊張的原材料。問題在於短缺、供應緊張，以及何時才能恢復正常運作尚不明朗。

在中東戰爭爆發前，中國約有三分之一的石油和25%的天然氣進口 依賴中東地區。該地區也是甲醇、聚乙烯和硫磺等石油化學產品和農產品的重要來源。

儘管中國尚未被迫動用其龐大的戰略石油儲備，但油價上漲和運輸延誤已經對一系列石油產品和化學物質造成了衝擊。這些壓力不僅在製造商中引起警覺，甚至在高級政策制定者中也引起緊張，他們現在開始質疑中國堅固的能源安全系統的強度。

中國國家發展和改革委員會在3月下旬發布的一份罕見的坦率政策文件中警告說，在複雜嚴峻的外部環境下，中國必須放棄一廂情願的想法，開始考慮最壞的情況。

物流、運輸、航空、航運和鋼鐵等能源密集型行業的成本上漲了高達25%，侵蝕企業利潤，給小公司帶來了巨大壓力。

高端製造業因與重要原料供應中斷而面臨風險，其中包括半導體和醫療技術等關鍵產業使用的工業氣體，例如氦氣。

北京顧問公司Trivium China的分析師表示，自伊朗遭受攻擊以來，中國國內某些高純度氦氣的現貨價格已飆升110%，而自年初以來，某些低純度液態氦的價格也上漲了65%。

供應短缺也影響低端製造商。一家位於中國東部溫州的貨架製造商表示，由於近期原物料價格，尤其是「核心塑膠」價格飆升，該公司本月決定提高某些產品所有新訂單的價格。

義烏貿易中心的露營用品出口商朱月（譯名）來告訴《金融時報》，由於布料成本上漲20%，帳篷和露營椅等產品的價格預計將會上漲。有些訂單被推遲了，但其他已經下的訂單，數量也從最初的預期，例如10000台減少到3000台。

然而，氦氣短缺也讓一些人受益。幾家從俄羅斯進貨的中國氦氣分銷商告訴《金融時報》，由於依賴中東氦氣供應的買家紛紛搶購，他們享受到了更高的價格。

中國國有石油部門也吸收了部分價格上漲，這意味著消費者尚未完全感受到油價飆漲的影響。

戰爭初期，北京為保障國內供應，實際上禁止了柴油、航空煤油和部分化肥產品的出口。分析家和外交官警告稱，如果衝突持續，隨著中國供應日益緊張，可能會引發對塑膠、混合肥料和硫酸等工業投入品等產品的進一步出口禁令，這可能會威脅到依賴中國貿易的外國廠商。

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