停火不等於通行！中油200萬桶原油卡關出不來 經部曝替代備案

經濟部次長賴建信（左）、中油董事長方振仁（右），說明能源供應問題。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美伊戰爭停火兩週，但荷姆茲海峽尚未通行，中油3月已裝船的200萬桶原油排隊等待出貨。中油董事長方振仁今（11日）表示，船東與保險公司認為尚有危險，持續觀望中，無法判斷要等多久，經濟部也強調，會有非中東的貨源備案；天然氣與原油調度排程部分，6月氣源已完成95%調度，並開始展開7月後貨源安排、原油也可供應到9月無虞。

方振仁今（11日）說明，美國跟伊朗雖然宣佈停火兩週，但波斯灣內的所有的船東都是認為「停火並不代表海峽已經開放」，若要通行仍具有相當危險性，且也聯絡保險公司，維持同樣看法，目前各船舶都是呈現觀望狀態。

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外界也關切2週內是否有可能運離港口，方振仁僅說，目前沒辦法預判，只要可安全離開荷姆茲海峽，船東都希望盡速離開，把貨物運送到貨主手上。經濟部次長賴建信則補充，政府都有掌握裝船、抵港。他說，這幾天台塑有2批輕油抵台；中油也有來自美國的油輪靠港卸油，「安全存量」持續增加。

賴建信也提到，即使中油在波斯灣已裝過的200萬桶原油無法順利通過荷姆茲海峽，也有替代備案。根據中油規劃，已與沙烏地阿拉伯取得共識，透過繞道從紅海的延布港出貨，4月中裝船，最快5月抵台，每月會有一艘200萬桶的中東原油可抵台。

方振仁也補充，不論是中東地區的高硫原油或美國低硫原油，或是中東非中東的原油，如自西非等地區進口，中油都會安排。

至於天然氣與原油調度時程，賴建信說明，因荷姆茲海峽開放存有不確定性，一直都是假設氣源、貨源不會進來，目前5月、6月天然氣調度都很順利，6月也已完成95%的調度量，中油針對7月市場現貨也開始確認，甚至提早準備8月、9月氣源調度；原油部分，中油也補充，因中東、非中東油源都在調度，至少到9月都是供應無虞。

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