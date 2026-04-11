月砸20萬出國爽玩虛榮感爆棚！單身阿公1原因背脊發涼嚇傻了

隨著高齡化來臨，有計畫花錢很關鍵，否則恐讓晚年陷入困境。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著高齡化來臨，有計畫花錢很關鍵，否則恐讓晚年陷入困境。1名68歲日本單身阿公擁有6000萬日圓（約台幣1200 萬）資產，為犒賞辛苦工作一輩子，出國要搭商務艙、住高級飯店，平均每月光是旅費破百萬日圓（約台幣20萬），他還狂曬度假照，羨煞朋友圈。某天被診斷出心律不整，阿公嚇壞，想到晚年醫療及照護費，急盤點資產，竟已花掉1000多萬日圓（約台幣200萬），終於體悟到晚年的幸福不在於「花錢花得爽」，而是「用得久」。

《The Gold Online》報導，許多人辛苦工作一輩子，退休後手握一筆不菲的存款，總想著「趁現在體力還行，趕快圓夢」。然而，隨著高齡化社會來臨，「如何有計畫花錢」相當重要。如果花錢速度失去控制，恐難保安穩度過晚年。

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68 歲的單身阿公正彥（化名），退休後累積約 6000 萬日圓的資產。而且房貸已還清，每月還領取約 22 萬日圓（約台幣4.4萬）的年金，生活條件看似無憂。

他年輕時熱愛海外旅行，礙於工作繁忙難以成行。退休後，他報名長期的歐洲郵輪之旅，且全程搭乘商務艙、入住高級飯店。沒想到這趟「圓夢之旅」，竟成他資產快速崩潰的開端。

一年之中，他有大半時間在國外度過，春天漫步地中海、夏天避暑北歐、秋天遊歷北美、冬天前往東南亞。每次出國就是1個月起跳，機場貴賓室、專車接送、飯店升等成了標配。對他而言，這不只是旅遊，更是一種補償心理。他直言，「我覺得年輕時忍耐太多了，現在幹嘛還要委屈自己？」

當時，正彥在社群媒體上分享海景飯店、精緻機內餐點的照片，朋友圈全是稱羨之聲，讚嘆這是「理想的退休生活」。正彥也沉浸在這種優越感中，直到三年後。

當正彥冷靜下來審視存摺時，才驚覺資產縮水的速度遠超想像，即使人在國外，國內公寓的管理費、保險費、稅金及電信費依然持續計費，再加上每月破百萬日圓的海外開銷，收支嚴重失衡，短短幾年資產少了超過1000萬日圓。

真正讓他感到恐懼的，是某次在國內健檢時被診斷出輕微心律不整，需要定期追蹤。正彥回憶：「那一刻，我突然感到背脊發涼。如果未來需要長期入院或專業看護，按照現在這種花錢的速度，我真的能撐下去嗎？」

報導指，正彥的故事並非個案。許多高資產族群退休後，容易陷入補償性消費與低估長壽風險的誤區。老後的幸福不在於「花得爽」，而在於「用得久」。如何在圓夢與安全感之間取得平衡，是每一位準退休族都必須思考的課題。

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