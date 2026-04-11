中東停火「在此一舉」川普：成功我獨攬 失敗就怪他

美國川普（左）總統為削弱伊朗而發動的戰爭，可能重塑他自己的政治遺產，並給副總統范斯（右）帶來高風險的困境。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕一場高風險外交峰會今（11日）日在巴基斯坦伊斯蘭堡展開，美國和伊朗代表團將在此會面，討論美伊戰爭停火協議，巴基斯坦總理謝里夫稱這是一次「成敗在此一舉」的嘗試，旨在確保永久停火。由美國副總統范斯領導的美國代表團的主要經濟目標，是無條件重新開放荷姆茲海峽。

根據《大西洋月刊》的一篇新分析文章《川普的戰爭，范斯的難題》（Trump's War, Vance's Problem）稱，川普總統為削弱伊朗而發動的戰爭，可能會重塑他自己的政治遺產，並給范斯帶來高風險的困境。

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川普本人曾就他安排范斯擔任的職務開玩笑。據報導，川普說：「如果沒達成協議，我就怪范斯……如果達成了，我就獨攬功勞」。

卡內基國際和平基金會高級研究員、喬治城大學教授卡里姆·薩賈德普爾（Karim Sadjadpour）發表的一篇評論文章表示，雖然川普發動戰爭的目的是為了摧毀伊朗的實力，但伊朗伊斯蘭共和國仍然屹立不倒，而且現在在即將舉行的談判中佔據了上風，薩賈德普爾將此次談判定性為川普政府的成敗攸關之戰。

即將舉行的這次美伊高層面對面會晤，將是自1979年伊朗革命以來美伊之間最高級別的會晤，由中東外交新人范斯主持，因為川普正退居幕後操盤。

白宮方面已確認稱，范斯將率領美國代表團，隨行團員包括美國總統中東特使魏科夫（Steve Witkoff）和川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。范斯及其代表團於週六上午抵達巴基斯坦。

薩賈德普爾表示，「當推翻伊朗政權似乎近在咫尺時，川普想要獨攬功勞；現在，他意識到這場戰爭不受歡迎，便樂於讓范斯獨攬戰果」。分析認為，伊朗的籌碼是經濟上的勒索，而不是「核勒索」。

薩賈德普爾指出，很少有國家直接感受到伊朗炸彈的威脅，但世界上大多數人都感受到伊朗關閉荷姆茲海峽的嚴重後果，因為這條水道承載著全球近四分之一的海上石油和五分之一的天然氣。這條30英里寬的水道已成為全球秩序轉變的象徵，伊朗官員最近聲稱他們將決定哪些船隻可以通過以及「價格為何」，分析師稱之為「德黑蘭收費站」。

川普總統已將荷姆茲海峽的完全開放作為當前兩週停火的不可逆的談判條件。然而，由於水道被「雜亂無章」地佈雷，這項任務在實際操作上仍然艱鉅。

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