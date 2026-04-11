信北京慘收芭樂票！台灣斷交國苦日子來了

尼加拉瓜與台斷交，並與中國建交。因北京投資承諾落空及中東戰爭，威脅經濟。（美聯社、本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕尼加拉瓜2021年12月9日宣布與台灣斷交後，轉與中國建交。由於中國投資承諾落空，加上中東戰爭引發的緊張局勢，可能會對尼國經濟造成重大風險。

《中美洲360》報導，根據中美洲跨學科研究中心（CETCAM）最新分析指出，該國經濟體質脆弱，且高度依賴外部因素，使其在全球局勢動盪下更易受到衝擊。尼國政府可能將因國際油價上升所帶來的成本壓力，轉嫁至消費者，進一步加劇民眾生活負擔。

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在對外經濟關係方面，尼加拉瓜與中國的貿易亦呈現失衡。儘管雙方簽署自貿協定（TLC），尼國自中國進口商品金額高達15億美元（約台幣476億），但中國僅進口約1億美元（約台幣31.7億）的尼國產品。此外，中國投資承諾未能落實，實際外資占比僅約3.5%，且集中於礦業，對經濟的帶動效果有限且偏向中長期。

一方面，尼加拉瓜對海外僑民的匯款的依賴程度也引發擔憂。報告顯示，約25%的GDP來自海外匯款，其中高達80%來自美國。然而，隨著美國收緊移民政策，移民流入減少，這項匯款已出現停滯態勢，削弱經濟。

報告總結，長期的政治體制問題亦持續削弱投資環境，包括貪腐、不透明治理、人權與勞工權益受損，以及法律不確定性，皆使外資卻步，並增加遭受國際經濟制裁的風險。

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