現在是買進台積電好時機？外媒曝上漲空間還有這麼多

台積電在進入2026年之際保持了強勁的營收成長勢頭，凸顯了人工智慧驅動的需求在宏觀經濟不確定性加劇的情況下依然強勁。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球領先的半導體代工廠台積電（TSMC）將於4月16日發布第一季財報，10日公布3月營收，金額4151億9100萬元，寫下史上最強單月，已預示著業績強勁成長，也展現當前人工智慧週期的強勁勢頭。台積電股價今年迄今已上漲23%，過去52週累計上漲147%，表現優於大盤。現在是買進台積電股的好時機嗎？外媒Barchart指出，目前該股較52周高點390.20美元下跌6.3%，正是逢低買進的好時機。華爾街多數銀行也評估，台積電較目前水準有13%的上漲空間；未來12個月內將有高達40%的上漲潛力。

台積電在先進製程和人工智慧加速器需求強勁的推動下，由於巨額資本支出、全球擴張帶來的利潤率壓力以及下一代技術的加速發展，第一季財報將揭示台積電股票是否還有上漲空間。

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台積電市值達1.6兆美元，是全球最大的純半導體代工廠。它不自行設計晶片，而是代工生產其他公司設計的晶片。台積電專注於3奈米和5奈米等尖端製程，這些工藝位列全球最先進工藝之列。它是蘋果、超微、輝達、高通和博通等科技巨頭的主要供應商。

台積電2025年全年營收年增35.9%，達1220億美元。調整後每股盈餘（EPS）成長46.4%，毛利率接近60%，這主要得益於強勁的市場需求和嚴格的成本控制。高效能運算（HPC）業務貢獻58%的營收，年增48%。智慧型手機業務仍是重要的營收貢獻者，佔29%，物聯網和汽車業務也實現了兩位數的成長。

人工智慧的爆炸性成長是台積電發展的驅動力。管理階層強調，公司不僅直接客戶的需求旺盛，客戶的需求也同樣強勁。目前，台積電預測人工智慧加速器業務收入到2029年將維持50%至50%的複合年增長率。這種多層次的需求凸顯台積電在人工智慧生態系統中的關鍵地位。

該公司公佈的第一季初步營收為357.1億美元，年增35%，達到先前預期的346億美元至358億美元區間的高階。值得注意的是，光是3月份就實現了45.2%的年成長和30.7%的年增成長，顯示市場需求在季度末持續加速成長。

總體而言，初步數據顯示，台積電在進入2026年之際保持了強勁的營收成長勢頭，凸顯了人工智慧驅動的需求在宏觀經濟不確定性加劇的情況下依然強勁。

台積電對全年前景仍保持高度樂觀，預計晶圓代工2.0產業將年增14%。公司全年營收可望成長30%至1,580億美元，與市場普遍預期相符。然而，公司同時預期資本支出將從2025年的409億美元增加至520億至560億美元。

台積電預計其中70%至80%的資金將用於先進製程技術，反映該公司為維持技術領先地位所採取的積極措施。台積電已開始量產其2奈米（N2），並計畫部署N2P和A16等升級技術，這兩項技術預計都將提升晶片的性能和效率。

分析師預估台積電2026年每股盈餘將成長38.3%至14.73美元，2027年將成長22.6%至18.06美元。目前台積電的本益比為24倍，看起來是一支值得買進的AI概念股。

台積電在先進晶片製造領域領先英特爾和三星等大多數競爭對手數年。這種領先優勢賦予了台積電定價權、長期合約以及對客戶的深度依賴。目前尚無其他製造商能夠完全取代台積電，這為台積電提供了競爭優勢，而這種優勢在競爭激烈且擁擠的人工智慧領域至關重要。

鑑於台積電預計2026年營收將成長近30%，且人工智慧需求未見放緩跡象，其長期成長前景良好。目前該股較52周高點390.20美元下跌6.3%，正是逢低買進的好時機。

整體而言，華爾街對台積電（TSM）股票的普遍評級為「強烈買入」。在追蹤該股的18位分析師中，14位給予「強力買入」評級，2位給予「適度買入」評級，2位給予「持有」評級。基於419.38美元的平均目標價，台積電較目前水準有13%的上漲空間。此外，其520美元的最高目標價意味著未來12個月內將有高達40%的上漲潛力。

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