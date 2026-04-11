傻眼！荷姆茲全面開放辦不到 竟是伊朗找不到自布水雷

荷姆茲海峽尚未全面開放。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普日前要求伊朗「立即、全面、無限制」開放荷姆茲海峽，並將此作為停火兩週的核心條件。不過，荷姆茲海峽迄今尚未全面開放通行，美國官員告訴《紐時》，伊朗無法找出在荷姆茲海峽布設的水雷位置，更缺乏掃雷能力，以至於無法讓更多船隻通過海峽。

《紐時》報導，美國官員稱，伊朗無法找到其在荷姆茲海峽布設的所有水雷，也沒有能力清除這些水雷，這是伊朗未能迅速回應川普政府關於允許更多船隻通過荷姆茲海峽的原因之一。此外，這也可能使週末在巴基斯坦舉行的美伊談判變得更加複雜。

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美國官員表示，荷姆茲航線受限的主因是伊朗在海峽內隨意布雷。目前尚不清楚伊朗是否記錄了每一枚水雷的埋設位置。即使部分水雷有紀錄，放置地點也恐會隨著洋流移動、飄移，無法迅速清除。

此前，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）表示，荷姆茲海峽在「技術限制」的情況下，開放通行。對此，美方官員指出，阿拉奇提及的「技術限制」，指的是伊朗無法迅速找到或清除水雷。

《紐時》指出，根據伊朗國家媒體報導，3月2日一名革命衛隊高級官員宣布關閉荷姆茲海峽，並聲稱如果船隻進入該水道，伊朗會將其摧毀。在發出威脅後的幾天裡，伊朗開始在海峽布雷，同時，美國也加強了對伊朗海軍設施的打擊。當時，美國官員表示，伊朗布雷的速度和效率都不高。

由於難以追蹤布設水雷的小船，美國無法確定伊朗究竟在海峽中布設多少枚水雷，也無法確定這些水雷的具體位置。

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