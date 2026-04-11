剔除市場派人選後 中工公司派公布董事提名名單

中工董事會決議剔除寶佳提名的董事候選人名單。中華工程董事長周志明（中）。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕中華工程針對115年股東常會，昨正式公布第28屆董事（含獨立董事）足額提名名單。本次名單陣容堅強，由現任經營團隊核心親自領軍，並全面延攬具備法律治理、財務金融、綠色建築等領域之賢達碩彥入列。本公司期盼透過這份兼具專業創新與營運延續的絕佳陣容，展現穩健經營與強化公司治理之堅定決心，以實際行動爭取全體股東支持。

一、董事名單亮點：穩固營造本業，積極落實 ESG 與綠能轉型

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本公司提名的四席董事候選人，完美兼顧「營運延續」與「專業創新」的雙重指標：

1. 現任團隊領軍，穩健財務與工程本業： 由天京投資提名的現任中工董事長周志明，具備中興大學會計系背景及財務監理專業，親自領軍宣示了本公司穩健財務布局的決心。由揚真實業提名的楊美媛，在中工從基層歷練至今超過45年資歷，現任中工工務執行副總經理，具備台大土木工程學系營建工程與管理組碩士學歷，熟稔大型工程案執行實務，將為中工最核心的土木營造本業嚴格把關。

2. 延攬法商與建築專才，落實 ESG 治理： 由常理股份提名的陳昭龍律師，擁有政治大學法學碩士學位，並具備同開營造董事長、和康生技獨董等多家上市櫃公司之豐富治理經驗，將大幅提升企業治理及適法性量能；由泛宇實業提名的黃翔龍，現任黃翔龍建築師事務所負責人，更擔任台灣建築中心綠建築及蘊含碳評定委員，其專長將精準對接當前營建業面臨的減碳與 ESG 永續轉型需求。

二、獨董陣容亮眼：前高院法官與財金專家入陣，強化監督與資本市場對話

在三席獨立董事的提名上，本公司以極具公信力的陣容，展現了對於法令遵循與資本市場溝通的高度重視：

1. 強化法治底線與財務內控： 獨立董事候選人紀凱峰，具備台大與美國紐約哥倫比亞大學法學碩士，及東吳大學會計學研究所碩士之跨領域雙重專業，並曾任台灣高等法院法官及現任台灣法治會計學會秘書長，將為本公司的法遵與內控制度提供最高規格的監督。

2. 深化資本市場溝通： 本次亦延攬兩位財金證券圈資深專家。梁彥平為現任世新大學財金系副教授，具備豐富的投信副總及資產管理經歷；儲祥生則曾任華南投資顧問公司董事長及德信投信總經理。兩位專才的加入，將大幅強化中工與資本市場及投資大眾之溝通量能。

三、董事會決議合法合規，依循獨立意志與專業意見防堵濫權

針對寶佳集團今日召開記者會，以「特別背信」、「違法剔除」等情緒性字眼進行之不實指控與操弄，中華工程在此嚴正重申：本公司董事會之運作向來以最高標準恪遵公司治理原則。

昨日關於候選人名單之審查結果，係本公司董事會全體成員在合法合規之嚴謹程序下，充分參考外部專業法律意見，並經全體董事在獨立意志與判斷下，經過充分討論後所作成之決議。董事會依法做出不予列入之決策，完全是基於防堵有心人士違法濫權、確保股東會選舉效力之必要作為。中工絕不隨外部企圖干擾資本市場秩序的無端抹黑起舞，我們將持續以最高標準堅定捍衛 16 萬名股東之最大權益。

綜觀本公司本次提出之七人完整名單，從工程本業、綠能建築，到法律治理與資本市場實務，佈局面面俱到，並對於中華工程現任經營團隊工程專業、土地開發業務及重返亞洲市場深具信心，這份兼具專業度與實務經驗的堅強陣容，必能帶領中工邁向更穩健、透明且永續成長之未來，籲請全體股東明辨是非，全力支持真正具備公司治理高度及成長獲利的本公司提名名單！

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