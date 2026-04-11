市場派多路插旗行不行得通 4/13裁定備受矚目

堡新及佳峻今天嚴正指出，中工董事會不能扮演「太上法院」曲解法令又狂踩法律紅線，甚至把金融監理機關當成空氣、擺設，將循法律途徑捍衛股東權益。左為佳峻委任律師葉建偉、右為堡新委任律師林正疆。（堡新提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕趕在股東常會寄出通知書的關鍵前夕，中工公司派先發動攻勢，撤銷所有市場派寶佳陣營提名董事人選，市場派隨即回擊聲請「定暫時狀態處分」。法界人士分析，攻防聚焦於「提名權」與「共同收買」的關係，依過去「大同案」裁定案例來看、公司派輸面較大；但若商業法院4月13日開庭，推翻前例而支持中工「依企併法應合併計算」的主張，過去透過多法人插旗、飽和提名策略將面臨重大改變。

「提名權」與「共同收買」 存在兩套邏輯

該人士指出，中工公司派引用《企業併購法》，並沒有明文規定共同收買人必須合併計算提名人數，但現有法規中，「提名權」與「共同收買」的關係，存在兩套邏輯，即《公司法》第192-1條在實務與法院過去的裁定中，通常採取「形式審查」，只要A與B公司是兩個獨立的法人，且各自持股過1%；《企併法》第27條規定為了併購目的「共同取得」超過10%股份時需要申報，並揭露「股權行使計畫」。

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中工公司派主張，既然寶佳陣營（佳峻、華建、堡新）已依《企併法》申報為「共同取得人」，在法律實質上就應被視為「同一個持股主體」，這群人加起來只能提一份名單，如果分別提兩組名單且總數超過應選名額，就構成「超額提名」。

但市場派主張《企併法》第27條是關於「資訊公開」與「申報」的義務，並非用來限制「股東權（提名權）」的行使。只要各別法人持股達標，董事會就無權將獨立的法人股東強制併計，否則就是違法進行「實質審查」。

法界人士分析，2017年到2020年的大同案，可以做為這次中工案重要參考，當時法院透過裁定，明確董事會對於提名人選的權力邊界，基本上封死公司派「藉故剔除」法律空間；商業法院成立後，承襲大同案的裁判精神，並在後續案件如泰山等，只要市場派提名的程序符合法規，裁定傾向讓股東在股東會上用投票決定，而不是讓董事會在會議室裡決定。

因此市場高度關注，商業法院4月13日的開庭，若「意外」支持中工「依企併法應合併計算」的主張，那將會是台灣公司法的重大轉折，未來所有市場派都不能再透過「分兵提多組名單」的方式來進行飽和式提名。

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