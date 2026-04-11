理財黑洞？男性負責家庭採購更容易超支 最新研究全揭密

外界對於男性在超市購物總是多少帶有一些刻板印象。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕外界對於男性在超市購物總是多少帶有一些刻板印象，歐美社群更有著「#HusbandGroceryShopping」的迷因標籤，內容大多伴隨著幽默、無奈或吐槽的語氣，主要是妻子描述丈夫在購物上笨手笨腳的逗趣內容，如買錯規格等。儘管不是所有男性在逛超市時都完全是新手，但問題可能不只是男性會亂買東西，而是他們也可能在不知不覺中打破預算。根據美國國家經濟研究局（NBER）最新研究，若已婚家庭中由男性負責購物，整體雜貨支出平均增加約5%，凸顯性別在消費行為上的差異，可能對家庭財務帶來實質影響。

儘管現代社會的家務分工逐漸趨於平等，但現實狀況仍是女性更常負責日常採購，而NBER最新發表的研究，主要是探討遠距工作對消費行為的影響，研究發現，遠距工作的人會增加支出，會購買更多、選擇更多種類的商品，並且會傾向購買價格較高的產品，而非折扣商品。

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值得注意的是，食品雜貨價格支出上升的現象，特別集中在已婚家庭，尤其是男性轉為遠距工作、承擔主要日常採購責任時更為明顯，其在食品雜貨商品上的支出平均增加約5%。雖然這個數字看似不大，但自2020年以來，美國整體物價已上漲超過25%，因此每一點支出增加都不容忽視。

研究作者之一、萊斯大學（Rice University）金融助理教授強森（Stephanie Johnson）分析，這背後可能有多種原因，如男性相對較少負責日常採購，因此對價格敏感度較低，也較不熟悉比價與折扣機制。此外，男性花在購物的時間通常較短，缺乏比較價格的過程，進一步推高支出，「也可能是他們（男性）在整體價格敏感度上有所不同，也許他們就是沒那麼在意價格。」

NBER的研究並不是唯一指出男性購物能力較弱的證據。另一項在2023年由YouGov的調查也顯示，女性在食品、服飾等基本消費上普遍較重視價格，對通膨變化也更敏感。專家指出，這與長期社會分工有關，許多女性從小被培養成會比價、追蹤價格、比較折扣的角色，特別是在家庭日用品與食品方面。相較之下，男性購物行為更像「狩獵」：希望快速解決，這可能意味著他們更願意以購物效率交換價格。

零售顧問公司Envirosell創辦人兼執行長、消費行為與心理學作家安德希爾（Paco Underhill）認為，這與性別平常為誰購物有關。歷史上，女性除了為自己購物，還要為孩子、伴侶甚至父母採買；而男性通常只需要為自己考量，「他們（男性）沒有同樣的經驗，而且因為習慣只為自己購物，所以紀律性明顯較低。」

印第安納大學凱萊商學院（Indiana University Kelley School of Business）行銷助理教授歐森（Jenny Olson）表示，人們往往會與「財務性格相反」的人結婚，因為他們不喜歡自己的消費習慣，並希望取得平衡。但最終這往往會導致衝突，而這些問題對夫妻而言並不容易開口討論。

歐森說：「我們通常會預期和伴侶談錢會很糟，但實際上未必如此。我們往往認為無法找到共識或結論。」

在這種「丈夫在家工作」的情境下，可能的結果是：丈夫開始負責採購，但對如何開始感到迷惘。而當妻子發現他在衛生紙、義大利麵醬與麵包上花太多錢時，卻又不想開口指責。歐森強調：「如果你沒有負責家庭採購，就會失去對物價的敏感度。」

不過熟能生巧，隨著時間丈夫們可能會逐漸上手。近期就有一名網友在社群影片分享，表示丈夫開始購買打折羊肉，還發現肋排特價，而不是過去那種「看到想要就直接拿」的購物方式，「看到我那個愛亂花錢的老公變得精明，還幫我們搶到優惠，我真的超驕傲！」

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