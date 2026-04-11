伊朗續卡荷姆茲海峽！3200艘船「待命中」不敢過

荷姆茲海峽的運輸仍處於停滯狀態。圖為油輪停靠在荷姆茲海峽沿岸的阿聯豪爾費坎港（Khor Fakkan）。資料照。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國支持的停火協議以重新開放荷姆茲海峽為核心條件，但荷姆茲海峽的運輸實際上仍處於停滯狀態，引發外界對伊朗是否履行停火協議關鍵承諾的質疑。最新數據顯示，目前在荷姆茲海峽西側已累積約3200艘船隻，包括約800艘油輪與貨船，大多處於待命狀態，等待確認通行是否安全。

數據與情報公司Kpler分析師史密斯（Matt Smith）指出，近幾日沒有任何油輪冒險通行荷姆茲海峽。他表示：「我們完全沒有看到任何石油產品通過該區域。因此實際上，荷姆茲海峽仍處於關閉狀態，而這正是伊朗手中的籌碼。」史密斯以週四（9日）的狀況分析，指出共有3艘船通過荷姆茲海峽，其中2艘為伊朗籍船隻，1艘為散裝貨輪。

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根據國際海事組織（IMO）數據，在本次荷姆茲海峽危機期間，約有近2萬名海員實際上被困在波斯灣。

海事數據平台Windward AI指出，週三（8日）有1艘懸掛斯里蘭卡國旗的船隻駛入荷姆茲海峽；另有4艘分別懸掛波札那、賴比瑞亞、巴拿馬與聖克里斯多福及尼維斯國旗的散裝貨船，以及1艘伊朗船隻駛離荷姆茲海峽。

Windward表示，目前少數仍在通行的船隻，多改走靠近伊朗拉拉克島（Larak Island ）的航道，而非一般商業航線，部分船隻甚至在通行時關閉追蹤系統。同時，貨運流向也出現轉變，越來越多船隻改經阿曼港口與阿拉伯聯合大公國東岸，導致部分航程延長約2週，成本增加約25%。

全球約有20%的石油供應需經由荷姆茲海峽。運輸。分析師指出，航運公司對風險的容忍度遠低於各國政府，單靠脆弱的停火協議，仍不足以促使船隻重返航道。

史密斯表示：「我們無法確定荷姆茲海峽是否被布設水雷，即便沒有，但被飛彈或無人機擊中的風險本身就足以構成強大威懾，沒有人願意冒這個險。」他補充指出，即便航運業者願意恢復通行，保險限制也成為重大障礙。

目前在部分情況下，仍可取得戰爭風險保險，但保費大幅上升，且附帶更多限制條款，進一步降低航運業者通行意願。

阿布達比國家石油公司（ADNOC）執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）週四在LinkedIn發文表示：「此刻最需要的是明確性，因此必須說清楚：荷姆茲海峽並未開放。」賈比爾進一步指出：「通行正受到限制、附加條件並受到嚴格控制，伊朗已透過言論與行動清楚表明，是否允許通行取決於其批准、附帶條件以及政治籌碼。」

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