黃金本週最新走勢！現貨價格持穩、市場分析一次看

黃金價格週五（10日）持穩。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週五（10日）持穩，但在美元走弱的帶動下，本週仍創下週線上漲。此前美國與伊朗達成停火協議，市場同時持續評估該協議的持久性及其對利率前景的影響。

黃金現貨價格持穩，報每盎司 4761.79 美元，本週上漲近 2%。美國黃金 6 月期貨收跌 0.6%，報每盎司 4787.40 美元。

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獨立金屬交易員Tai Wong表示：「在暫時性停火的支撐下，本週黃金買盤正謹慎重掌主導權，價格每日低點不斷墊高。接下來在5000美元關卡前，預料將出現激烈拉鋸；一旦重新突破，可能再次點燃多頭行情。」

這項已持續2天的停火協議，暫時中止了美國與以色列對伊朗的空襲行動，但尚未解除荷姆茲海峽的封鎖，也未能平息以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨之間的衝突。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger指出：「隨著中東緊張局勢降溫，市場對未來某個時點降息的預期略為升溫，美元因此承壓，進而支撐金價表現。」

美元本週預計走低，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更為便宜。

數據顯示，由於戰爭推升油價，加上關稅影響持續傳導，美國3月消費者物價創下近4年來最大增幅。

持續高通膨限制了各國央行降息空間。儘管黃金被視為對抗通膨與地緣政治不確定性的避險工具，但在高利率環境下，由於缺乏收益，其吸引力會相對下降。

另一方面，印度在重要節慶前，本週黃金需求略有回升，但高價仍壓抑市場情緒；中國市場的溢價則有所收斂。

其他金屬方面，現貨白銀上漲1.6%，報每盎司76.26美元；白金下跌2.3%，報2053.81美元；鈀金下跌1.9%，報1527.44美元。不過，這3種金屬本週均收漲。

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