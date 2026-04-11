每月營收破400萬元！34歲產品經理被兩度裁員、靠創業改變人生

美國紐約一名34歲男子巴赫拉尼（右二）在被裁員後開餐廳，如今每月營收高達14萬美元。（圖擷取自尼沙安餐廳官網）

巴基斯坦風味碎肉起司三明治是尼沙安餐廳的招牌菜。（圖擷取自尼沙安餐廳官網）

〔財經頻道／綜合報導〕美國紐約一名34歲男子巴赫拉尼（Zeeshan Bakhrani）擔任產品經理（Product Manager, PM）近10年，在連續2次遭裁員後，他沒有回到職場，而是選擇押上積蓄創業開餐廳。巴赫拉尼在2025年8月用自己7萬美元（約222萬元新台幣）的積蓄，開了位於紐約東村（East Village）的尼沙安餐廳（Nishaan），該餐廳提供巴基斯坦與美式融合的街頭食品，如今每個月營收從5.7萬美元（約181萬元新台幣）增長到峰值14萬美元（約444萬元新台幣），這讓他確信：「我不再適合企業世界。」如今，尼沙安餐廳不僅在紐約餐飲市場站穩腳步，也成為他重新定義人生的起點。

《CNBC》報導，巴赫拉尼始終對料理充滿熱情，第一次遭裁員後，他曾試圖重返職場，卻屢屢碰壁，甚至一度面臨失業補助用盡的壓力。為了維持生計，他開始動用積蓄，在達拉斯、芝加哥和紐澤西等地舉辦快閃餐飲活動，測試市場反應。

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2024年短暫回到職場後，巴赫拉尼仍持續經營這份餐飲副業，並進一步進入紐約知名市集Smorgasburg擺攤，累積顧客與口碑。轉捩點出現在他參加美國知名美食競賽節目《頂尖餐車大比拼》（The Great Food Truck Race）並奪冠，他與2名隊友不僅帶回5萬美元（約159萬元新台幣）的高額獎金，也讓他建立起創業信心。

在奪冠之後，他回憶：「那時候感覺，全世界都在告訴我該開餐廳了。」於是巴赫拉尼決定放手一搏：投入7萬美元積蓄支付店面押金、電力工程、設備、裝修等費用，於去年8月在紐約東村開了尼沙安餐廳，目前每月店租金為6150美元（約19.5萬元新台幣）。

儘管創業初期資金壓力不小，但尼沙安餐廳營運逐漸步入正軌，目前已經獲利，但巴赫拉尼仍未替自己支薪，而是依靠資遣費與過去獎金生活，並維持相對節儉的開支習慣。他除了租金外幾乎沒有債務或重大開支，而妻子則擔任顧問，提供穩定收入。

去年11月對他來說是重要月份。那是尼沙安餐廳至今表現最好的一個月，單月營收約14萬美元；同時，他也再次被裁員。巴赫拉尼回想當時說：「這是一個訊號，我不再適合企業世界。」

巴赫拉尼的創業靈感來自成長背景，他在芝加哥的德文（Devon）的多元文化環境中長大，母親常將南亞香料融入美式料理，這樣的經驗也轉化為他餐廳的核心特色：融合巴基斯坦與美國風味的創新料理，而「巴基斯坦風味碎肉起司三明治」（Pakistani chopped cheese ）如今是餐廳的招牌菜，融合。

巴赫拉尼認為，創業不只是賺錢，更是一種自我實現與生活選擇，「我希望這不只是一家餐廳，而是一個能讓人聚在一起的地方。」他並認為，尼沙安餐廳是一個社群空間，「即使店很小，大家仍可以舒適地與朋友或家人一起用餐。」

展望未來，巴赫拉尼計畫擴大菜單內容，並尋求在紐約其他地區與芝加哥老家開設更多分店的機會。他也透過Instagram與TikTok等社群分享食譜與創業歷程，希望鼓勵更多人勇敢嘗試不同的人生道路。

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