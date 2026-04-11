82歲阿嬤「藏400萬現金」在家中 結果讓女兒好崩潰

把「現金藏家中」的理財方式，在高齡族群中並不罕見，但這種做法實際上隱含多重風險。衣櫃示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在高齡化社會加速之際，退休族如何管理資產成為關鍵課題，而把「現金藏家中」的理財方式，在高齡族群中並不罕見，但這種做法實際上隱含多重風險。日本一名日本82歲婦人和子（化名）因長期不信任銀行，多數生活費都以現金管理，更總是將現金分散藏於家中，52歲女兒美咲（化名）對此風險感到憂心，但多次勸說也沒用，直到和子住院後，美咲趁機整理家中時這才發現，母親竟然藏了高達2000萬日圓（約405萬元新台幣）現金在家中，讓她十分無語。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，住在神奈川老家的美咲是名上班族，由於母親和子認為：「錢如果不自己拿著，就會感到不安。」於是多年來幾乎不使用銀行，多數生活費都以現金管理，導致老家到處都藏有現金，這狀況讓她非常討厭。

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美咲多次勸說「放這麼多現金在家很危險」，但和子始終沒有接受。其堅持的理由是「就算存進銀行也無法安心」。不過轉捩點出現在和子身體不適住院之後。美咲趁機整理家中時，從衣櫃與抽屜中發現大量現金，分裝在多個信封中，總額高達2000萬日圓。

美咲對此感到相當困惑，而且由於無法掌握整體金額與存放位置，甚至有部分現金下落不明，在家人共同清點的過程中，持續籠罩著不安與緊張，經歷此事後，美咲再次深刻感受到家中藏有大批現金的風險。

之後和子出院，雙方再次進行溝通。和子坦言：「以前聽說銀行可能會倒閉」、「錢放在自己手上才能隨時使用」，也表示「希望不要依賴他人」。可以看出，和子被過去的經驗與模糊的不安感影響，使她持續進行近乎執著的現金管理。

美咲認為「理由可以理解，但這樣下去不行」，因此提議將部分資金存入金融機構。最終和子讓步了，目前她已改為將一部分資金存入帳戶，但對於將全部資金存入銀行仍感抗拒，仍持續保留部分現金在手中。

報導分析，和子的案例並非個別問題，而是許多家庭共同面臨的課題，若無法掌握現金存放位置，不僅會在緊急時讓家人困擾，也可能在未來繼承時引發糾紛。因此應以「因為是長輩重要的資產，更要妥善保護」為出發點，一起整理資產位置、逐步進行可視化，才是務實做法。

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