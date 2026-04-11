美股收盤》全球關注中東談判！道瓊跌269點 台積電ADR走揚

週五美股漲跌互現。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國股市週五（10日）收盤漲跌互現，投資人在進入週末之際密切關注中東和平談判。道瓊工業指數下跌269.23點、0.56%，標普500指數下跌0.11%，受輝達等半導體股票上漲提振，那斯達克指數上漲0.35%，費城半導體指數勁揚2.31%，台積電ADR上漲1.40%，收在370.60美元。

綜合外媒報導，美國總統川普週五指責伊朗「利用國際水道對世界進行短期勒索」，他在Truth Social上發文表示，伊朗領導人似乎沒有意識到他們已經沒有底牌，而且他們今天還活著的唯一原因就是為了談判！

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由於市場對荷姆茲海峽重新開放的擔憂持續存在，油價劇烈波動。本週，投資人最關注通膨問題，擔心中東衝突引發的能源價格上漲會波及美國經濟。美國3月消費者物價指數（CPI）月增0.9%，為近4年來最大月增幅，年增3.3%，為2年以來最大增幅。儘管雙雙符合預期，但也加劇偏離聯準會（Fed）設定的2%通膨目標，不過，基礎通膨相對溫和。

晶片製造商博通股價上漲4.7%，創下歷史新高，輝達漲2.6%。全球最大的晶片代工製造商台積電公佈第一季營收超出預期，台積電ADR上漲了1.4%。

道瓊工業指數下跌269.23點或0.56%，收在47916.57點。

那斯達克指數上漲80.48點或0.35%，收在22902.89點。

標準普爾500指數下跌7.77點或0.11%，收在6816.89點。

費城半導體指數上漲200.29點或2.31%，收在8889.83點。

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