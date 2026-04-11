台股牛氣沖天創新高 指數最高看36000點

台股牛氣沖天創新高，美伊停火帶動全球股市反彈，AI供應鏈續攻帶動多頭格局。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據統計，本週收漲於3萬5417點，漲幅達8.7%，尤其，外資也大舉進場加碼，創歷年單周最高買超達1884.57億元。投顧法人表示，展望後勢，市場資金行情全面啟動，可望讓AI供應鏈繼續帶動、繼續向上進攻，下週最高上看3萬6000點；不過，仍要提醒投資人居高思危、審選類股。

台股牛氣沖天，大盤指數改寫史上收盤新高，尤其，外資大買台股，這一波的資金動能、銳不可擋。

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永豐投顧表示，本週漲幅明顯集中在週三、川普宣布美伊停火10天，後續於週四、週五皆站穩於3萬4500點以上，顯見市場對於停火信心仍足，OTC市場更是收漲349點、漲幅9.9%，屬於台股全線反彈不分大小股，全都一舉站上所有均線之上。

此外，國際股市在美伊10日停戰後也是一波強力反彈，美股道瓊指數上漲3.61%，S&P 500上漲3.67%，費城半導體更是上漲10.9%，反映市場仍對戰爭抱持正向態度，但油價目前仍在百元附近徘徊，但VIX指數已回落至20以下正常水準。

永豐投顧分析，現階段市場正趨向正常化，亞洲股市也同樣呈現反彈格局，包括:恆生指數上漲2.5%，日本指數上漲5.2%，韓國指數上漲7.5%等；其中，兩大亞洲股市：台股與韓股是同步強勢走高，甚至，挑戰歷史高點紀錄。

針對本週投資策略，永豐投顧提供四大觀察與分析。首先是從停火10日進行協商，美國方面選舉壓力與經濟壓力下、不願繼續延長戰事，而伊朗方面若是可以拿到荷姆茲海峽控制權，以及得到安全保證也不會願意繼續挨打，則油價回落市場信心恢復，台股將站穩3萬5000點，讓AI供應鏈繼續帶動、繼續向上進攻。

第二，就算較差情況下，雙方和談破裂，繼續加大打擊力度海峽依然封鎖，戰爭恐向長期發展更難以信任彼此停戰，而伊朗最有效的反擊，仍是攻擊周邊美國盟友的能源設施推高美國經濟壓力。而若能源價格高漲成為長期趨勢，將大幅拖累全球經濟，台股恐將進入拉回盤整或是修正格局；但雙方皆有和談壓力存在，「發生機率目前看來並不高」。

第三，油價大幅上漲，必然或多或少推升3月與4月通膨，而目前看來，4月油價仍在高位，物價上漲從原物料區域傳導至終端民生、有時間差，因此，「更為顯著反應恐在4月公布的數據，通膨所產生的疑慮與風險仍存在」。

但是，分析師強調，台股本波由AI供應鏈強力帶動，除非美國巨頭以及CSP業者，因為過高的通膨導致FED升息推高資金成本下，放緩AI投資腳步。換言之，「台股下跌風險有限，戰爭延續的風險也不需額外擔憂。」

第四，整體來說，可優先於市場仍存在不確定性下，佈局於強勢AI供應鏈；其中，族群短線看好PCB/載板、半導體設備（先進封裝擴產）、AI邊緣運算族群等；並迴避塑化族群（可能因油價回落而下跌）、建材營造族群（包括：信用管制 + 餘屋去化壓力等）。接下來，後五日指數區間，永豐投顧看大盤3萬4000 點至3萬6000 點。

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