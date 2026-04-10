美伊談判在即 傳伊朗還沒談就爆內鬨

外媒指出，伊朗高級官員就即將前往巴基斯坦與美國進行談判的代表團成員和權限問題，陷入爭論。圖為革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi）。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士透露，伊朗高級官員就即將前往巴基斯坦與美國進行談判的代表團成員和權限問題，陷入爭論。

在巴基斯坦斡旋下，美國與伊朗達成停火兩週共識，兩方還將於4月11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。

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至於美伊雙方派誰參加談判？白宮方面已確認稱，美國副總統范斯（JD Vance）將率領美國代表團，隨行團員包括美國總統中東特使魏科夫（Steve Witkoff）和美國總統特朗普的女婿庫許納（Jared Kushner）。

伊朗則傳出對談判團隊成員和授權問題出現分歧。根據《Iran International》報導，消息人士稱，伊朗革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），正試圖限制伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）和外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），在談判中的權力。

消息人士稱，瓦希迪還力主將最高國家安全委員會秘書左加德（Mohammad-Bagher Zolghadr）納入談判團隊，這一舉動遭到現有成員的反對，他們認為左加德缺乏戰略談判經驗。

同時，瓦希迪和革命衛隊航空航天部隊司令強調，代表團必須避免就伊朗飛彈計畫進行任何談判。

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