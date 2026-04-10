美汽油價格飆漲21.2％ 推升3月CPI年增3.3％

伊朗戰爭，推升美國能源價格飆漲。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工統計局10日公佈，伊朗戰爭推升能源價格，使美國3月消費者物價指數（CPI）月增0.9％，為近4年來最大月增幅，年增3.3％，從2月的2.4％走高，為兩年以來最大增幅。儘管雙雙符合預期，但也加劇偏離聯準會（Fed）設定的2％通膨目標，不過，基礎通膨相對溫和。

美國3月能源價格年增12.5％，從2月的0.5%增幅飆漲，月增10.9％，其中汽油價格年增18.9%、月增21.2％，創1967年美國政府開始公佈汽油價格指數以來最大月增幅紀錄，並佔整體物價上漲近4分之3，是導致3月通膨走高的主因。

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不過，排除食品與能源價格的核心CPI，月增僅0.2％、年增2.6％，皆低於經濟學家預期0.1個百分點，顯示基礎通膨受到抑制，甚至部份價格，比如醫療照護、中古汽車與卡車皆出現月度下滑。

CNBC報導，在美國與伊朗達成停火協議以來，四月能源價格已稍微下跌。聯準會（Fed）官員或許可以忽略3月物價的上漲，而更專注於通膨的長期走勢，過去5年，美國通膨皆高於2％目標。

儘管聯準會官員在其3月會議上，傾向今年降息1碼（0.25個百分點），但市場已普遍認定今年剩下時間降息機率不大。

高盛資產管理多元資產解決方案投資長艾利左多（Alexandra Wilson-Elizondo）說，「我們認為聯準會將忽略能源驅動的干擾。聯準會有保持耐心的空間，也有理由這麼做，最新數據為聯準會爭取時間，但真正的考驗還在後面」。

決策官員尤其關注服務價格，將其視為排除關稅與戰爭影響的基礎通膨指標。3月排除能源之外的服務價格月增0.2％、年增3％，為2021年8月以來最低水準。

食品價格月增不變、年增2.7％，其中家庭食品價格下降0.2％，新車價格僅增0.1％。

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