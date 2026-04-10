歷經10年 兆豐銀紐約分行裁罰令終獲撤銷

兆豐銀行今日宣布，美國聯邦準備銀行理事會於美東時間2026年4月9日公告，終止對兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行之裁罰令。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐銀行今日發布新聞稿，表示美國聯邦準備銀行理事會於美東時間2026年4月9日，公告終止對兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行的裁罰令。

兆豐銀行在2016年，因紐約分行違反美國洗錢防制法規，遭紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元（約新台幣57億元），創下當時國銀海外最高罰款紀錄。

請繼續往下閱讀...

兆豐銀行今日表示，兆豐銀行及兆豐銀行紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行前因基準日為2016年間的風險管理及遵循美國洗錢防制法規缺失，於2018年1月17日與美國聯邦準備銀行理事會（Board Of Governors Of The Federal Reserve System，FRB）及伊利諾州金融廳共同簽署裁罰令（Order to Cease and Desist and Order of Assessment of a Civil Money Penalty）。

兆豐銀表示，經該行及3家分行多年投注大量資源、戮力改善相關缺失，經FRB認定現已完全遵循前揭裁罰令之要求且能維持各項控制措施之有效運作，故於美國東部時間2026年4月9日公告終止前揭裁罰令。

兆豐銀行表示，將持續落實法令遵循、公司治理與風險管理，並堅持永續經營、善盡社會責任之理念，致力提供多元、創新且值得信賴的金融服務。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法