中石化：今年股東會後 向北市府申請變更京華廣場容積率

中石化將於股東會向台北市政府申請變更京華廣場容積率。圖右為中石化總經理陳穎俊。（擷取自證交所）

〔記者陳永吉／台北報導〕針對京華城等案一審判決，北院今天公布判決書，中石化今公告指出，旗下負責京華城案的鼎越公司，已於今日函覆台北市政府，將於中石化5月22日股東會通過出售京華城土地案後，向台北市政府申請變更容積率。

中石化公告指出，「本案經已於4月8日分別提送鼎越及中石化公司董事會討論並通過決議，決定以728%之容積率為基礎，出售京華城案之土地。本案為落實公司治理的精神及遵守各項法律的規定與程序，後續將於今年5月8日及22日分別提送鼎越及中石化公司本年度的股東常會審議通過之後，按照 貴府之相關規定與程序，申請變更容積率。」

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中石化表示，公司迄未收到台北地方法院有關京華城容積率案之一審判決書，惟已先行根據之前該院所發布之新聞稿內容與今日剛上網公布之內容詳予研讀，將於充分了解全部內容並徵詢律師專業意見後，研擬因應之方案。若台北市政府再度來函查詢，鼎越公司將會盡速函覆以確保公司及全體股東之合法權益。

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