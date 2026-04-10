聖暉*3月及第一季營收 雙雙創歷史新高

AI帶動先進封裝持續擴產，無塵室工程廠商接案火熱。（取自聖暉*官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室機電整合大廠聖暉*（5536）公布2026年3月合併營收達51.92億元，月增89％、年增60％，創單月營收歷史新高；累計第一季合併營收為116億元，季增5.68%、年增36％，同步繳出歷年單季新高紀錄。

聖暉*指出，受惠全球AI基礎建設投資全面爆發，帶動高科技廠房與資料中心擴建需求強勁，在手專案依進度順利認列，推升3月、2026年第一季營收締造歷年同期新高的關鍵。

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聖暉*表示，隨著AI投資熱潮擴散，國際雲端服務供應商（CSP）持續加大AI資料中心與基礎建設布局，AI需求的外溢效應正全面帶動半導體、高科技電子與相關供應鏈業者產能升級及擴產腳步。

在客戶建廠與產能擴建需求暢旺帶動下，聖暉*積極提升專案施工管理效率，透過優化工程排程與資源配置，提高員工人均產值，同時強化供應鏈管理與原料採購策略，以提升整體營運週轉效率與專案交付能力，確保集團營運保持在成長軌道上，進一步擴大未來龐大業務接單成長空間。

此外，聖暉*在全球區域佈局上的策略效益也正持續放大，觀察目前多元產業客戶專案訂單需求，台灣及東南亞地區仍為未來營運亮點。聖暉*憑藉深耕東南亞多年的在地化工程團隊，並戮力深化集團資源整合，進一步強化跨國服務實力，搶進多元產業供應鏈在大亞洲區、美國等市場商機，有望挹注集團未來營運保持向上前景。

展望2026年第二季，聖暉*持正向樂觀看法。看好AI應用需求持續外溢，已帶動整體半導體與電子產業鏈投資規模顯著提升，為聖暉*帶來長期成長契機。聖暉*在工程管理、技術服務及區域布局等多面向持續精進，同步積極優化業務接單結構，聚焦高附加價值專案，並擴大海外市場布局，爭取大型統包工程承攬業務，以期推升集團整體營運及業務接單規模更為亮麗表現。

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