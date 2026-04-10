和碩3月營收月增23％ ESG深化工作在下一城

和碩參加由證交所、企業永續發展協會和CDP等單位共同主辦的「2026 CDP 台灣發表會」，並獲頒CDP 2025全球評比「水安全」及「供應鏈議合評價」雙A級領導等級的肯定。（和碩提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）3月營收839.65億元，月增23.5%、年減0.8%，首季營收2441.05億元，季減23.6%、年減10.4%。管理層今天表示，集團受邀參加由台灣證券交易所（TWSE）、bcsd Taiwan（企業永續發展協會）和CDP等單位共同主辦的「2026 CDP 台灣發表會」，並獲頒CDP 2025全球評比「水安全」及「供應鏈議合評價」雙A級領導等級的肯定。

和碩3月筆電出貨約65萬至70萬台，月減58.8%、年對年約略持平，第一季筆電出貨約180萬台，季減25%、年減4.7%。管理層指出，集團持續強化旗下ESG工作，去年在全球逾兩萬家企業參與國際碳揭露計畫（CDP）中，榮登僅約4%獲得最高評等的企業行列。

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和碩副總經理謝滿祥表示，CDP作為全球重要的環境資訊揭露平台，其評等結果受到投資人、品牌客戶及各利害關係人的廣泛關注。集團此次取得A級肯定，不僅反映公司已建立完善的水資源管理機制，也透過制度化管理與績效追蹤持續提升用水效率、降低環境影響。

此外，和碩亦積極因應氣候變遷議題，在減碳方面不僅推動自家再生能源使用，更與全球70家關鍵供應商夥伴合作，推展100%無碳能源（CFE）及廢棄物零填埋計畫，目標透過上游供應鏈合作有效降低範疇三的碳排放量。後續也會深化水資源治理與節能減碳等永續行動，攜手價值鏈夥伴，共同促進資源永續利用，為企業長期價值與環境保護創造正向影響。

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