瓦城泰統第一季營收16.53億元 創同期歷史新高

瓦城泰統集團3月合併營收達4.53億元。（瓦城提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）今日公告3月合併營收達4.53億元，年增1.31%；累計前3月營收16.53億元，較去年同期成長3.53%，創同期歷史新高。

瓦城泰統表示，3月受惠於氣候回暖帶動出遊及春酒聚餐需求，加上美國首店「Very Thai by 瓦城」試營運佳績挹注，同時全球研發中心啟用後持續提升營運效能，搭配品牌跨界活動與會員經營深化，齊力推動營收表現再創高峰。

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集團全球研發中心正式啟用後，效益逐漸顯現，整合菜色研發、廚藝學院、資源運籌、食品安全、物流管理五大功能，持續提升營運效率與產能，為集團未來成長提供穩健支撐。

同時，瓦城泰統持續深化 wa10 APP 會員經營，結合數據分析強化行銷精準度，進而成功延續春節期間累積的來客熱潮，加上春酒專案活動持續熱銷，挹注營收表現成長。

此外，瞄準盲盒潮玩蒐集熱潮，瓦城泰統近日首度集結全品牌推出會員限定贈禮活動，強化與年輕、家庭消費客群連結，為旗下品牌開拓多元發展可能，有望帶動後市續創佳績。

展望後市，瓦城泰統看好4月清明連假帶動出遊與聚餐需求升溫，整體餐飲市場動能將延續，來客與營收表現有望持續成長。集團展店動能持續發酵，北中南均有新店陸續開幕，為營運成長持續挹注動力。

海外市場布局亦持續推進，瓦城泰統團預計第2季在美國市場再開出兩個全新品牌—「BO BO THAI」與「SHANN SHANN RICE BAR」，持續深化北美布局。在多元動能持續發酵下，預期將推升集團整體營收表現，帶動後市營運穩步成長。

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