東聯互動3月營收年增14.9％ 持續布局跨境金流與嵌入式金融

東聯互動董事長吳侑勳表示，將持續朝向跨境金融科技平台與嵌入式金融生態系發展。（東聯互動提供）







關於東聯互動

東聯互動（7738）成立於2016年，並於2022年獲得台灣金融監督管理委員會移工小額匯款執照。公司於2023年NEXT BIG國家新創品牌中脫穎而出，成為眾多新創團隊中的佼佼者，代表台灣的創新與企業家精神，致力於成為科技金融領航者。東聯互動APP整合高端技術，包含數位身份認證，以確保交易安全且遵循法令；數據探勘分析，提供客製化及高效的金融服務；AI 人工智慧，提供便捷、安全及創新的體驗。我們致力於科技金融的發展、導入人工智能與科技金融監理，以客為尊、並堅持普惠的精神提供高規格的服務。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕金融科技股東聯互動（7738）近年積極整合合法跨境金流、數位支付與金融科技服務已見成效，2026年3月合併營收4970萬元、年增14.9%，累計第1季合併營收1.49億元、年增18%，東聯互動指出，將積極發展「嵌入式金融」與「跨境金融科技基礎建設」，讓目前僅有匯款功能的跨境金融服務，延伸至支付、信用、及生活消費等多元應用場景。

東聯互動董事長吳侑勳表示，隨著台灣邁入高齡化社會、勞動力結構持續轉變，政府持續鬆綁外籍勞動政策，包括去年實施80歲免評可聘看護移工新制，4月13日起，外籍家庭幫傭新制正式實施，只要家中有未滿12歲兒童即可提出申請，預期來台移工人數將持續增加。此外，台灣與印度已簽署合作備忘錄，未來有機會逐步引進印度勞動力，進一步擴大跨境金融服務規模。

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東聯互動表示，近年持續推動合法跨境金流、數位支付與金融科技服務整合，透過自有 App、API 串接、電子支付整合與數據風控能力，逐步建構跨境金融基礎設施，並將用戶導入合法、透明且可追溯的金融體系，形成交易量、手續費收入與數據資產同步增長的正向循環。

展望未來，東聯互動表示，將整合多元數位跨境、微型金融、智能數據交易及生活金融場景，進一步發展「嵌入式金融」與「跨境金融科技基礎建設」模式，讓跨境金融服務從單一匯款功能，逐步延伸至支付、信用、及生活消費等多元應用。

東聯互動2025年合併營收5.6億元，年增30.2%，EPS14.6元，董事會決議每股配發現金股利10元，以4月10日收盤價188元計算，現金殖利率5.3%。

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