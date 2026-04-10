鴻海集團處分陽程持股9420張 套現5.78億元

鴻海（集團與旗下2家子公司鴻揚創投、鴻元國際投資，處分轉投資自動化設備廠陽程私募普通股。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）今天表示，集團與旗下2家子公司鴻揚創投、鴻元國際投資處分轉投資自動化設備廠陽程（3498）私募普通股共9420張，每股均價61.4元，交易總金額約5.78億元，合計實現利益約7873萬元。

鴻海此次處分陽程4800張，交易金額2.95億元，實現利益約4012萬元；鴻揚創投處分3836張，交易金額2.36億元，實現利益約3206萬元；鴻元國際投資處分784張，交易金額4814萬元，實現利益約655萬元。

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鴻海指出，此次交易相對人華準為機殼廠鴻準（2354）子公司，選定其為交易對象係經雙方議價合意，受讓方評估該標的符合其產業布局需求。鴻海在陽程的法人董事職務也因轉讓持股超過選任時所持有股份數額二分之一而當然解任。

經過處分陽程持股之後，鴻揚創投、鴻元國際投資的持股比例歸零，鴻海持股比重降至0.62%、剩下360張。鴻海表示，處分持股主要是為了優化集團投資組合並活化資產，而依據IFRS 9規定，相關利益將轉列未分配盈餘或列入其他綜合損益，不影響當期損益。

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