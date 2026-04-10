光聖3月營收重返10億元大關，年增75%。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）受惠市場需求增加，3月合併營收重返10億元大關，達10.13億元，月增37.14％、年增75.56％，累計第一季營收27.06億元，年增28.57％。

市場法人指出，美系客戶訂單能見度達第三季，需求動能依舊強勁，預期下半年營運有望隨菲律賓新產能開出能呈現明顯成長動能。

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法人指出，光聖菲律賓廠已於2025年7月正式投產，初期主要生產光主動產品，而光被動產線亦已開始小量生產數據中心低芯數產品，預計下半年進一步放量，保守預估整體產能將增加約20%。未來亦可因應客戶需求於菲律賓租用更大廠房，預期2027年設備與人力投資將持續增加。另外公司也在台灣租新廠房，主要生產光被動產品。

法人指出，光聖主要成長動能來自美系CSP客戶AI資料中心基礎建設所需的光被動產品，美系CSP客戶會大幅上修2026年資本支出56%至1800億美元，年成長高達97%，預期光纖通訊基礎建設需求亦將同步上修。

光聖今日開高震盪，盤中攻上漲停2325元，並鎖到尾盤，終場成交量逾3400張，漲停委買張數逾620張。外資今日買超光聖543張，投信法人買超43張，雙雙轉賣為買，總計三大法人買超633張。

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