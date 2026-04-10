台新Richart推透明利率信貸 主打2.99％與快速撥款

台新Richart推出「透明利率」信貸。（圖為台新提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕看準科技製造業從業人員對資金調度與理財彈性的高度需求，台新銀行Richart特別推出「符合條件即享透明價」方案，主打四大優勢條件，包括：「2.99%一段式撥款利率」、「最長10年還款期」、「最低0元手續費，以及「撥款滿額享最高1萬點台新Point（價值新臺幣1萬元）等。台新強調，延續市場好評的迅速撥款體驗，核貸後最快18分鐘即可入帳，提供科技製造業族群，最即時且便利的資金解決方案。

台新Richart首次推出「透明利率」信貸，打破市場常見的利率區間模式，讓利率更加清楚明確。凡任職於專案認列之354家優質科技製造業企業，包含電子零組件、半導體、AI供應鏈等科學園區企業，且年收入達新臺幣100萬元以上之正職員工，申辦核准後撥款利率即為一段式2.99%，實現「看到多少、就是多少」的透明信貸體驗。

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對此，台新銀行表示，考量科技製造業從業人員平時工作繁忙，因此嘗試提供「符合條件即享透明價」方案，減少客戶與業務人員來回溝通的時間，只要符合專案資格即享「看到2.99%、就是2.99%」的信貸體驗；同時台新Richart充分發揮數位銀行的敏捷優勢，提供客戶24小時線上申辦體驗，核貸後最快僅需18分鐘即可讓資金快速入帳，讓客戶在關鍵時刻迅速掌握資金動能。

在產品設計上，台新Richart信貸最高額度可達新臺幣500萬元，最長還款期達10年（120期），可減緩客戶每月還款的壓力；針對有長期資金規劃需求的客戶，綁約60期以上即享手續費0元優惠。即日起至6月30日，申貸時輸入專屬代碼「RR2026」，完成撥貸任務可享最高1萬點台新Point回饋。

台新強調，面對全球金融市場的瞬息萬變，資金到位的「速度」往往是掌握理財的關鍵；聆聽客戶需求是Richart重要的核心價值，未來Richart也將持續打造簡單、透明、懂你的金融服務，成為客戶資金調度上的最強後盾。

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