星宇航空受惠海轉空 3月營收年增33％

星宇航空3月營收年增33%。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2026年3月總營收為47.27億元，年增率33%，第一季累計總營收達137.6億元，較去年同期成長23%。

星宇航空指出，3月客運營收37.6億元，年增31%，受中東戰事影響，部分旅客改由台灣轉機，帶動載客率與票價同步上揚。

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3月貨運營收為4.32億元，月增23%、年增15%，星宇航空說，在中東地區地緣政治情勢持續緊張下，部分海運訂單轉向空運，加以第一季末出貨需求升溫，「海轉空」與「季末效應」雙重帶動下，有效推升貨運量能，並支撐運價維持高檔。

星宇航空持續拓展中台灣航網布局，第四架航機投入中部市場，於3月30日及3月31日接續開航台中-東京、台中-熊本航線，並規劃逐步增班，隨東京與熊本航線加入，以及預計於6月開航之釜山航線，星宇航空自台中出發航點將陸續開闢至10個，大幅提升中部旅客直飛國際之便利性。

機隊方面，星宇航空說，今年是交機高峰期，第二架 A350-1000 已於3月18日交付抵台，預計今年將再迎來3架A350-1000，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，整體機隊規模預計於年底達到43架。

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